La ANMAT simplificó los trámites para autorizar cambios en algunos medicamentos

El organismo aprobó un nuevo régimen para los cambios posteriores al registro de especialidades medicinales de origen biológico. La medida busca agilizar los procedimientos, fijar plazos y alinearlos con estándares internacionales.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó un nuevo marco regulatorio para las modificaciones posteriores al registro de especialidades medicinales de origen biológico, con el objetivo de simplificar los procedimientos administrativos, establecer criterios técnicos unificados y otorgar mayor previsibilidad a los laboratorios titulares de estos productos.
La medida quedó formalizada mediante la Disposición 4351/2026, publicada en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia dentro de 30 días hábiles. Alcanza a los medicamentos de origen biológico, un grupo que incluye productos elaborados a partir de organismos vivos, como algunas vacunas, anticuerpos monoclonales y tratamientos para enfermedades complejas.
Qué cambia con la nueva disposición
La normativa establece un conjunto de procedimientos específicos para tramitar modificaciones posteriores a la inscripción de medicamentos biológicos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM). Entre ellos se incluyen cambios vinculados con la calidad, seguridad, eficacia, información de rotulado y extensiones de comercialización.
Además, la ANMAT aprobó una clasificación de las modificaciones relacionadas con aspectos de calidad y creó un procedimiento de evaluación basado en el sistema de reliance, que permite aprovechar las evaluaciones realizadas por autoridades regulatorias de referencia internacional, sin resignar el análisis propio del organismo argentino.
Mayor previsibilidad para la industria
En los fundamentos de la disposición, la ANMAT sostuvo que los cambios posteriores al registro son habituales en este tipo de medicamentos y pueden responder a la incorporación de nuevos sitios de fabricación, mejoras en los procesos productivos, actualizaciones de seguridad, modificaciones en las indicaciones terapéuticas o cambios administrativos, entre otros aspectos.
El organismo señaló que la nueva regulación busca brindar "mayor claridad, previsibilidad y sistematicidad" a estos procedimientos, al tiempo que establece plazos máximos de resolución para facilitar la planificación productiva, comercial y regulatoria de las empresas.
Alineación con estándares internacionales
La ANMAT también indicó que la medida se enmarca en las Buenas Prácticas Regulatorias y en el uso del enfoque de reliance, una herramienta que promueve el aprovechamiento de evaluaciones efectuadas por autoridades sanitarias de referencia para evitar duplicaciones y optimizar los tiempos de análisis, manteniendo la independencia en la toma de decisiones regulatorias.
Según el organismo, el nuevo esquema fortalecerá el sistema regulatorio al combinar reglas más claras, criterios técnicos uniformes y procesos más ágiles, sin afectar las exigencias vinculadas a la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos biológicos comercializados en el país.