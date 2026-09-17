Lali Espósito lució una remera con la frase “Las Malvinas son argentinas” en el Festival de San Sebastián

Lali Espósito en San Sebastián llegó al reconocido festival de cine con una remera que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. La artista viajó a España para presentar Glaxo, película de Benjamín Naishtat.
Lali Espósito en San Sebastián llamó la atención este jueves al llegar al Festival Internacional de Cine con una remera blanca que llevaba estampada la frase “Las Malvinas son argentinas”. La cantante y actriz viajó a España para acompañar la presentación de Glaxo, la nueva película dirigida por Benjamín Naishtat que integra la Sección Oficial del certamen.
En sus primeras apariciones ante fotógrafos y fanáticos, la artista combinó la prenda con un blazer negro oversized, anteojos oscuros y botas altas acordonadas. La inscripción quedó completamente visible mientras Espósito posaba para las cámaras, firmaba autógrafos y se fotografiaba con quienes se acercaron a recibirla.
Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. La tipografía utilizada en la prenda remitió a la bandera con la misma consigna que futbolistas de la Selección Argentina exhibieron después del partido frente a Inglaterra durante el Mundial 2026. Espósito había compartido entonces aquella fotografía en sus propias redes.
La referencia al Mundial 2026
La frase volvió a tener amplia circulación durante el último Mundial, cuando hinchas argentinos confeccionaron una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. Tras el encuentro ante Inglaterra, jugadores como Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez la desplegaron sobre el campo de juego.
La imagen tuvo repercusión internacional y posteriormente comenzaron a aparecer remeras, buzos y otros diseños que reprodujeron tanto la frase como la estética gráfica de aquella bandera. La prenda utilizada ahora por Espósito retomó precisamente esa combinación.
La consigna hace referencia al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. La cuestión mantiene presencia en distintos ámbitos diplomáticos internacionales.
Lali presentó su nueva película
Más allá de la repercusión generada por su vestimenta, la presencia de Espósito en España está vinculada con su carrera como actriz. Integra el elenco de Glaxo, el nuevo largometraje de Benjamín Naishtat, que participa de la competencia oficial del Festival de San Sebastián.
La producción, una coproducción entre Argentina y Brasil de 106 minutos, está ambientada inicialmente en Chivilcoy en 1957. La historia comienza cuando la llegada de un excomisario y su esposa altera el vínculo entre cuatro jóvenes amigos. Décadas después, ese pasado vuelve a aparecer y los enfrenta con antiguas heridas, culpas y deseos de venganza.
Junto a Lali Espósito, el elenco está integrado por Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Manu Fanego y Alan Sabbagh. Naishtat está a cargo tanto de la dirección como del guion.
De Toronto a San Sebastián
Antes de llegar al certamen español, Glaxo tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. En San Sebastián, la película competirá por la Concha de Oro dentro de la Sección Oficial de la 74ª edición.
Para Espósito, además, se trata de un regreso al festival desde un lugar diferente. En 2025 había formado parte del jurado de la Sección Oficial y ahora regresó como integrante del elenco de una de las películas seleccionadas para la competencia.
En ese contexto, su llegada terminó concentrando la atención tanto por la presentación cinematográfica como por la indumentaria elegida. La fotografía de Lali Espósito en San Sebastián con la frase “Las Malvinas son argentinas” se difundió rápidamente y se convirtió en una de las imágenes comentadas de su arribo al festival.