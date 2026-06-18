Estados Unidos levantó el bloqueo a los buques procedentes de puertos iraníes

“Todos los esfuerzos militares estadounidenses para hacer cumplir el bloqueo han cesado”, resaltó el Comando Central de EE. UU. Aun así, aclaró los buques de la armada estadounidense permanecerán en la zona.
Estados Unidos levantó el bloqueo a buques de puertos iraníes. El bloqueo impuesto por Estados Unidos a los barcos que viajaban hacia y desde los puertos y zonas costeras iraníes ha sido levantado “de acuerdo con las instrucciones del presidente (Donald Trump)”, según informó el jueves el Comando Central de Estados Unidos.
“Las fuerzas estadounidenses no están impidiendo el tránsito de buques hacia o desde los puertos iraníes en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán”, dijo el Comando Central de EE. UU. en una publicación en X a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
“Todos los esfuerzos militares estadounidenses para hacer cumplir el bloqueo han cesado”, resaltó.
Aun así, aclaró los buques de la armada estadounidense permanecerán en la zona “para garantizar que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, se respeten y estén en plena vigencia”.
El anuncio significa uno de los primeros pasos derivados del memorando de entendimiento que Washington y Teherán formalizaron este miércoles tras meses de negociaciones indirectas.
Entre otros puntos, el documento contempla el restablecimiento de la navegación comercial y una hoja de ruta para discutir el futuro del programa nuclear iraní.