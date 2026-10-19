Otamendi se disculpó con Beltrán y lo respaldó: “River tiene un arquero para muchos años”

Nicolás Otamendi le pidió disculpas públicas a Santiago Beltrán después de la goleada de River ante Belgrano en Córdoba. El capitán reconoció que se excedió con el reclamo al arquero durante el empate frente a Sarmiento en Junín y aseguró: “A veces se me sale la chaveta”.

El defensor ya había hablado con su compañero en privado, pero decidió referirse al episodio ante los micrófonos. Durante el encuentro en el estadio Mario Alberto Kempes también se lo vio aplaudir y alentar en varias oportunidades al joven arquero, una de las figuras del equipo.

“Ya le pedí disculpas a él personalmente, lo hago público también, porque a veces se me sale la chaveta. Vivo el fútbol de una manera, soy competitivo, y a veces por el nivel del partido o lo que sea... lo hice”, expresó Otamendi, según publicó TyC Sports.

El reclamo que motivó las disculpas

La escena había ocurrido en Junín, cuando Beltrán se quedó bajo los tres palos y el defensor debió intervenir para cortar una jugada y enviar la pelota al lateral. Después de esa acción, le gritó con vehemencia: “Salí una vez”.

El reclamo expuso la tensión de una noche complicada para River. De un lado estaba el capitán, de 38 años y con más de 800 partidos en su carrera; del otro, un arquero de 22 años que acumulaba 42 encuentros en Primera.

“SALÍ UNA” El enojo de Otamendi, capitán de River, con Beltrán en Junín. https://t.co/Aw8kIfJH0a — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

Tras el triunfo ante Belgrano, Otamendi acompañó el pedido de disculpas con un respaldo a su compañero: “Yo sé lo que Santi puede dar, lo veo todos los días. Es el primero en llegar, el último en irse”.

“River tiene un arquero para muchos años”

El campeón del mundo recordó que había compartido entrenamientos con Beltrán en la Selección Argentina y que desde entonces confiaba en sus condiciones. “Yo cuando lo conocí en la Selección dije que River tenía un arquero para muchos años y la verdad que es eso”, sostuvo.

También valoró su respuesta en Córdoba y la exigencia que implica ocupar ese puesto: “Es sacar esa personalidad, el arco de River es muy grande y la verdad que hoy lo hizo muy bien, estoy muy contento por él”.

"LE PEDÍ DISCULPAS PERSONALMENTE, LO HAGO PÚBLICO TAMBIÉN. A VECES SE ME SALE LA CHAVETA" 🤝 Luego de las imágenes que se viralizaron en el partido ante Sarmiento, Otamendi le dedicó unas hermosas palabras a Santi Beltrán 📺 #ESPNFútbol1 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/PukyZzIegj — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

La actuación del arquero y los gestos de apoyo del capitán formaron parte de una jornada que le devolvió tranquilidad a River, después de los días convulsionados que siguieron al empate frente a Sarmiento.

Los elogios a Enzo Pérez

Con 15 partidos en el club, todos como capitán, Otamendi también habló de Enzo Pérez, quien acompañó al equipo desde la tribuna del Kempes. Ambos fueron compañeros en Valencia y en la Selección Argentina.

“A Enzo lo conozco de Valencia, lo he visto siempre como capitán de River, defendió la camiseta como nadie. A Enzo, verlo en la hinchada, la verdad que es lindo”, manifestó sobre el mediocampista.

El defensor vinculó ese reconocimiento con sus propios objetivos en el club: “El hincha de River es así y por eso mi deseo siempre es dejar todo por la camiseta y poder conseguir un poquitito de lo que Enzo consiguió. Con trabajo, lo más importante es llegar a ese objetivo”.