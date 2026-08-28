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Federación: suspendieron la Peregrinación a Pie a Salto Grande por el mal estado del camino

La tradicional peregrinación, prevista para este sábado 29 de agosto, fue suspendida debido a las condiciones del terreno y los riesgos para la seguridad de los peregrinos tras las nuevas lluvias registradas en la región.

28 de Agosto de 2026
La actividad iba a realizarse este sábado pero debió ser suspendida
La actividad iba a realizarse este sábado pero debió ser suspendida Foto: Imagen de archivo

La tradicional peregrinación, prevista para este sábado 29 de agosto, fue suspendida debido a las condiciones del terreno y los riesgos para la seguridad de los peregrinos tras las nuevas lluvias registradas en la región.

La Peregrinación a Pie a Salto Grande, que estaba prevista para este sábado 29 de agosto, fue suspendida oficialmente este viernes debido a las inclemencias climáticas que afectaron a la región y dejaron el terreno en condiciones que no permiten garantizar el normal desarrollo de la actividad.

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La decisión fue comunicada por el Equipo Diocesano de Peregrinos a Pie, luego de realizar una evaluación del recorrido y de los lugares donde debían instalarse los puestos de apoyo y los baños.

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El terreno no permite instalar los puestos de apoyo

 

Desde la organización explicaron que las lluvias dejaron importantes dificultades para preparar la infraestructura necesaria para recibir a los peregrinos.

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“Hemos estado en el lugar y el estado del terreno no está en condiciones”, afirmaron desde el Equipo Diocesano de Peregrinos a Pie. También señalaron que las condiciones no permitirían instalar adecuadamente los servicios previstos en San Luis.

 

“En las próximas horas no hay posibilidad que seque el terreno donde debemos poner los puestos de apoyo y baños. En San Luis es imposible hacer los pozos de los baños y tener lugar para descansar los peregrinos”, indicaron.

Advirtieron por los riesgos durante el recorrido

 

Además de las dificultades para montar los puestos de asistencia, la organización evaluó el estado del camino y detectó sectores que presentan importantes riesgos para quienes debían participar de la peregrinación.

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“Hay lagunas que no se secarán y cunetas con mucho barro que no permiten un tránsito seguro”, comunicaron. Según explicaron, en algunos sectores la situación podía dificultar incluso el paso de vehículos de emergencia. “Hay zonas en las que no podemos correr la columna a la derecha y que una ambulancia pase con seguridad por la izquierda y en algunas que directamente es imposible cualquier tipo de sobrepaso”, advirtieron.

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La preocupación aumentó debido a que aproximadamente la mitad del recorrido se realiza durante la noche, cuando las condiciones de visibilidad hacen todavía más compleja cualquier situación de emergencia.

 

“La mitad del tiempo de la peregrinación es de noche y eso genera muchos más riesgos en lo antes expresado”, aseguraron.

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Finalmente, desde el Equipo Diocesano de Peregrinos a Pie pusieron en el Corazón de María las intenciones que cada peregrino tenía previsto llevar este año y comunicaron la suspensión de la tradicional caminata.

Temas:

Peregrinación Federación Salto Grande
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