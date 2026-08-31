Detuvieron en Santa Fe al joven acusado de robar dos vehículos en Puiggari y Valle María

Un joven acusado de robar vehículos en Puiggari y Valle María fue detenido en la ciudad de Santa Fe tras una investigación desarrollada por personal de la Jefatura Departamental Diamante junto con la Fiscalía local. El sospechoso, de 25 años, fue capturado durante un allanamiento y posteriormente trasladado a Entre Ríos.

La investigación comenzó durante la madrugada del sábado, cuando fue denunciada la sustracción de una Renault Kangoo que permanecía estacionada frente a una vivienda de Estación Puiggari. De acuerdo con la información policial, el vehículo había quedado con las llaves colocadas y sin medidas de seguridad. También se denunció el faltante de una suma de dinero en efectivo.

A partir de la denuncia, los investigadores iniciaron la búsqueda del utilitario y avanzaron sobre diferentes elementos para determinar quién había cometido el hecho. El intercambio de información con efectivos de Paraná permitió encontrar pocas horas después la Kangoo estacionada en la vía pública de la capital entrerriana.

La secuencia comenzó en Valle María

Con el avance de las averiguaciones, los investigadores identificaron como sospechoso a un joven que había estado radicado en General Racedo, localidad cercana a Puiggari. Según indicaron fuentes policiales, su conocimiento de la zona habría facilitado sus movimientos durante aquella madrugada.

La pesquisa permitió reconstruir una secuencia que habría comenzado en Valle María. Allí, el joven habría sustraído otra Renault Kangoo perteneciente al municipio, que se encontraba estacionada junto a un taller donde debía ser reparada. Ese vehículo también tenía las llaves colocadas.

Siempre de acuerdo con la reconstrucción policial, el sospechoso utilizó el utilitario municipal para trasladarse hasta Puiggari, donde posteriormente lo dejó abandonado. Los efectivos lograron recuperar el vehículo durante las actuaciones desplegadas para esclarecer los hechos.

Daños a otro vehículo y una nueva sustracción

La investigación determinó que, una vez en Puiggari, el joven habría intentado utilizar otro vehículo que también se encontraba con las llaves colocadas. En esas circunstancias provocó daños en el rodado, según la información brindada por la fuerza.

Posteriormente, habría encontrado la Renault Kangoo perteneciente a un vecino y se apoderó del vehículo para continuar su recorrido. Este fue el utilitario cuya desaparición dio origen a la denuncia que activó la investigación policial durante la madrugada del sábado.

El vehículo fue localizado posteriormente en Paraná y pudo ser restituido a su propietario. A partir de ese hallazgo y de otros elementos reunidos durante la pesquisa, los efectivos concentraron sus esfuerzos en establecer el paradero del principal sospechoso.

La búsqueda se trasladó a Santa Fe

Las tareas investigativas y de inteligencia criminal permitieron determinar que el joven había cruzado hacia la provincia de Santa Fe. Según la Policía, se habría trasladado hasta la capital santafesina con la intención de mantenerse alejado de la búsqueda desplegada en Entre Ríos.

Con los elementos reunidos por los investigadores, se solicitó una medida judicial para avanzar sobre un domicilio donde presumiblemente se encontraba el sospechoso. El Juzgado de Garantías autorizó el allanamiento y la requisa de la vivienda.

El procedimiento fue desarrollado mediante un operativo conjunto entre la Policía de Entre Ríos y efectivos de la Policía de Santa Fe. Finalmente, durante el allanamiento, los uniformados localizaron y detuvieron al joven de 25 años que era buscado por los hechos investigados.

Trasladado a la Alcaidía de Diamante

Tras concretarse la captura, el sospechoso fue trasladado desde Santa Fe hasta la ciudad de Diamante, donde quedó alojado en dependencias policiales y a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

El joven permanece en la Alcaidía Policial de Diamante mientras continúa el proceso penal iniciado por el Ministerio Público Fiscal. La investigación busca determinar su responsabilidad en los diferentes episodios ocurridos durante la misma madrugada.

De esta manera, la Policía vinculó una sucesión de hechos ocurridos entre Valle María y Estación Puiggari y logró recuperar los dos utilitarios sustraídos. La causa continuará ahora bajo la órbita de la Justicia para establecer las responsabilidades penales correspondientes.