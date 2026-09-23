Senadores analizarán crear una Comisión Bicameral permanente sobre la Cuestión Malvinas

El Senado nacional debatirá este miércoles un proyecto para crear una Comisión Bicameral parlamentaria permanente sobre la Cuestión Malvinas, una iniciativa impulsada por la senadora de Convicción Federal Carolina Moisés.

El tratamiento se realizará desde las 11:30 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Relaciones Exteriores, que presiden los senadores libertarios Agustín Coto y Francisco Paoltroni, respectivamente.

Moisés había intentado en la última sesión que el proyecto fuera tratado sobre tablas, pero al no reunir los dos tercios necesarios aceptó la propuesta del oficialismo para que la iniciativa fuera analizada en un plenario de comisiones.

El proyecto establece la creación de una comisión bicameral integrada por ocho senadores y ocho diputados. Además, contempla que dos de sus integrantes sean representantes de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objetivo de garantizar la participación permanente de la provincia vinculada territorialmente con la cuestión Malvinas.

La iniciativa lleva también las firmas de los legisladores de Convicción Federal Claudio Andrada y Sandra Mendoza.

En los fundamentos, los autores sostienen que la Argentina debe contar con una política de Estado permanente sobre las Islas y mencionan como elementos de preocupación la explotación de recursos, el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion y la presencia militar británica en el Atlántico Sur.

"Frente a la explotación unilateral de nuestros recursos, el avance del proyecto petrolero Sea Lion y la presencia militar británica, Argentina no puede limitarse a reaccionar: necesita una estrategia de Estado permanente", señalaron.

En ese sentido, el texto agrega: "Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Pertenece a la Nación Argentina. Y su soberanía no se declama: se defiende".

El debate en el Senado se producirá mientras en la Cámara de Diputados ya quedó definido el cronograma para analizar el proyecto de Defensa de la Soberanía impulsado por el Gobierno nacional, que el oficialismo busca llevar al recinto para su sanción el 7 de octubre.