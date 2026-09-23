Entre Ríos reforzó el equipamiento policial con vehículos, fusiles y armas no letales

REDACCIÓN ELONCE
El Gobierno provincial presentó dos vehículos 0 km, cuatro recuperados del delito, ocho reacondicionados, 45 armas no letales, 10 fusiles y equipos para Infantería. La inversión ronda los $400 millones y los recursos serán distribuidos en los 17 departamentos.
Entre Ríos incorporó vehículos y equipamiento policial por casi $400 millones para fortalecer la capacidad operativa de la fuerza de seguridad. La presentación se realizó en la explanada de Casa de Gobierno, en Paraná, y fue encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de Policía, Claudio González.
La nueva incorporación comprende dos vehículos 0 km, cuatro vehículos recuperados del delito, ocho unidades reacondicionadas, 45 armas no letales, equipos para Infantería y 10 fusiles. La inversión total, según precisaron las autoridades provinciales, ronda los $400 millones.
"Desde el primer día tenemos esta idea de cuidar a los que nos cuidan, de dotarlos de tecnología y armas para que puedan ejercer la tarea de cuidarnos y preservar la paz en la provincia", afirmó Frigerio. Al referirse a los rodados que habían sido secuestrados y ahora serán utilizados por la fuerza, resumió: "Le sacamos vehículos a los narcos para perseguir narcos".
Los recursos llegarán a los 17 departamentos
Roncaglia confirmó que el nuevo equipamiento será distribuido entre las departamentales de Policía. El ministro destacó las características territoriales de Entre Ríos, con alrededor de 1,5 millones de habitantes distribuidos en 78.000 kilómetros cuadrados y unas 315 comisarías.
El funcionario señaló que, paralelamente a la compra de equipamiento, la Provincia trabaja en la puesta en valor de las dependencias policiales. "No queremos solamente pintarlas por afuera", indicó, al mencionar intervenciones en baños, dormitorios y cocinas de distintas comisarías.
Roncaglia sostuvo además que el delito complejo presenta actualmente situaciones de mayor violencia y que la fuerza necesita recursos adecuados tanto para investigar como para actuar ante eventuales agresiones. En ese marco, destacó la incorporación de armas de letalidad reducida, escudos, chalecos antibalas y equipamiento para Infantería.
El operativo contra las drogas sintéticas
Durante la presentación, las autoridades también hicieron referencia al reciente procedimiento realizado en el puesto vial Paso Cerrito, sobre la Ruta Nacional 14, donde fueron detenidas seis personas de nacionalidad brasileña y se secuestraron tres vehículos. En el operativo se incautaron alrededor de 40 kilos de una sustancia identificada preliminarmente como metanfetamina y unas 10.000 pastillas de éxtasis.
"Lo que pasó ayer es un ejemplo claro de esa tarea", sostuvo Frigerio. Según indicó, el cargamento había ingresado desde Brasil, atravesado diferentes provincias y tendría como destino final Buenos Aires. El gobernador destacó la intervención de los efectivos entrerrianos para impedir que continuara su recorrido.
Roncaglia, en tanto, resaltó el trabajo coordinado entre las áreas de Seguridad Vial y Drogas Peligrosas y señaló que el cargamento fue valuado inicialmente en unos dos millones de dólares. "La verdad que es increíble", expresó al referirse a la magnitud del procedimiento.
Equipamiento acompañado de capacitación
El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, puso el foco en que los nuevos recursos deben complementarse con la preparación de los agentes. "Estos recursos tienen que ver con la capacitación y la preparación del personal", señaló.
González precisó que los 10 fusiles presentados se suman a cinco incorporados anteriormente. A la vez, destacó las 45 armas no letales y otros dispositivos destinados a permitir una respuesta proporcional de los efectivos ante diferentes escenarios de intervención.
"Seguimos trabajando en dotar de recursos, pero sobre todo en capacitar a la Policía de Entre Ríos", concluyó. Los vehículos, armas y equipos presentados serán destinados a distintas dependencias de los 17 departamentos de la provincia, con el objetivo de reforzar la prevención y la respuesta frente al delito.