Los animales fueron llevados a la Reserva El Potrero

Dos cachorros de zorro gris que fueron encontrados solos en Gualeguay quedaron bajo el cuidado del equipo de la Reserva El Potrero, donde comenzaron un proceso de recuperación para poder regresar a su hábitat natural.

Según informaron desde la institución, los ejemplares llegaron durante el último fin de semana: uno fue trasladado el viernes y el otro el sábado. Dos familias de la ciudad se comunicaron con la reserva para solicitar ayuda y coordinar su traslado.

Los animales habían quedado inicialmente al cuidado de vecinos que los encontraron solos y decidieron resguardarlos hasta conseguir asistencia especializada. Desde la reserva agradecieron la intervención de las familias y destacaron su preocupación por el bienestar de los zorritos.

Imagen de archivo

Cómo se encuentran los cachorros

Los dos ejemplares permanecen bajo el cuidado del equipo de la Reserva El Potrero, aunque presentan diferentes condiciones de salud.

Uno de ellos llegó en buen estado general y se espera que evolucione favorablemente. El otro, en cambio, se encuentra más débil y delicado, por lo que necesitará un seguimiento más estricto durante su recuperación.

Cada cachorro tendrá su propio proceso de rehabilitación. Si ambos evolucionan favorablemente, podrán ser reinsertados en su ambiente natural cuando estén preparados para valerse por sí mismos.

El pedido de la reserva sobre los animales silvestres

A partir de este caso, desde la Reserva El Potrero recordaron que los animales silvestres no son mascotas y necesitan desarrollarse en libertad, dentro de sus ambientes naturales.

También recomendaron que, ante el hallazgo de un ejemplar en estas condiciones, no se intente criarlo en una vivienda, aunque la intención sea protegerlo.

Lo adecuado es contactar a las autoridades competentes o a un centro de rescate para recibir indicaciones y garantizar que el animal tenga la atención necesaria para preservar su bienestar y facilitar su regreso a la naturaleza.