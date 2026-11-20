REDACCIÓN ELONCE
La creciente del Paraná movilizó una campaña solidaria en la escuela de canotaje ECENAA, en Puerto Nuevo. Sus responsables explicaron a Elonce qué elementos necesitan las familias afectadas, dónde acercar las donaciones y por qué también solicitan alimentos para mascotas.
La creciente del Paraná impulsó una nueva campaña solidaria en la ciudad de Paraná, donde la escuela de canotaje ECENAA comenzó a recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por el avance del río.
La iniciativa se desarrolló en las instalaciones de la institución, ubicadas en la zona de Puerto Nuevo, y convocó a los vecinos a colaborar con alimentos, ropa, artículos de limpieza y otros elementos esenciales.
Víctor Hugo Rodríguez, presidente de ECENAA, y Pablo Taulada, profesor de canotaje de la institución, explicaron a Elonce cómo se organizó la colecta y cuáles fueron las principales necesidades de quienes atravesaban las consecuencias de la inundación.
“Como hemos hecho en otros años, nosotros, con el tema de la limpieza del río, ahora vamos a estar recibiendo donaciones para la gente que la está pasando un poco mal”, expresó Rodríguez, quien destacó el compromiso de la institución con las familias ribereñas.
Qué donaciones necesitan las familias afectadas
La convocatoria estuvo dirigida a toda la comunidad y contempló una amplia variedad de elementos. Entre las prioridades mencionadas por los organizadores figuraron productos de higiene, vestimenta infantil, alimentos y artículos que permitieran recuperar parte de lo perdido durante la creciente.
“Más que nada, artículos de limpieza, ropa para niños y pañales para adultos”, enumeró Taulada, quien también hizo especial hincapié en una necesidad que muchas veces queda relegada durante las emergencias: la alimentación de los animales domésticos.
“Lo que me están pidiendo mucho es comida para perritos y gatos. Por ahí uno no se da cuenta, pero los animales están tan mal o peor que los humanos, porque el humano se la puede llegar a rebuscar un poco, pero el animal, pobre”, manifestó el profesor.
La preocupación por las mascotas se sumó así a los pedidos de asistencia para las familias. Desde la organización remarcaron que los alimentos para perros y gatos también resultaban fundamentales para acompañar a quienes debieron afrontar las dificultades provocadas por el avance del agua.
Ropa, muebles y alimentos para quienes perdieron todo
La campaña también contempló la recepción de calzado, muebles usados, frazadas y ropa de abrigo. Los responsables señalaron que no era necesario entregar productos nuevos, aunque sí elementos que pudieran aprovecharse. “Más que nada, calzados. No importa que estén en desuso, todo suma. Yo creo que la idea es que todos sumemos un granito de arena. La idea es colaborar”, sostuvo Taulada durante la entrevista.
El profesor también confirmó que recibían muebles y otros artículos domésticos. La convocatoria buscó ampliar las posibilidades de colaboración para que cada vecino pudiera aportar de acuerdo con sus recursos. “Hay gente que ha perdido todo con la crecida. Me parece que también ropa de abrigo o alguna colcha que uno no use. La idea es colaborar en lo que uno pueda”, expresó a Elonce.
Dónde y en qué horarios reciben las donaciones
La escuela de canotaje ECENAA, situada en Puerto Nuevo, funcionó como punto de recepción de los elementos destinados a las familias damnificadas. La institución dispuso horarios durante toda la semana para facilitar la participación de los vecinos. “Nosotros estamos de lunes a viernes, de 14 a 19, y sábados y domingos, de 9 a 19. Todos los días estamos, siempre hay gente acá”, precisó Rodríguez.
La iniciativa se vinculó con otras actividades comunitarias que la institución había desarrollado anteriormente, especialmente aquellas relacionadas con la limpieza y el cuidado del río Paraná. En esta oportunidad, el trabajo estuvo orientado a brindar asistencia material a quienes enfrentaban las consecuencias de la creciente.
La escuela de canotaje también prepara su temporada de verano
En paralelo a la campaña solidaria, ECENAA concluyó las actividades anuales de su escuela municipal de canotaje y comenzó a organizar la próxima temporada de verano. “Hoy terminamos el ciclo anual. Retomamos el 9 con las inscripciones para la colonia y el 15 arrancamos”, explicó Taulada, quien destacó el vínculo que se construyó con los chicos durante el año.
“Estamos medio melancólicos porque, aunque son dos semanas, uno a los gurises los extraña un poco. La idea es tomar un respiro porque el verano se viene fuerte”, comentó.
Finalmente, los integrantes de ECENAA agradecieron el acompañamiento y la difusión de la campaña. “Muchas gracias por difundir estas cosas, porque uno necesita esto”, concluyó Taulada, mientras la institución mantuvo abierta la convocatoria para ayudar a las familias afectadas por la creciente.