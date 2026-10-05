La escuela Mitre tiene abierta la inscripción para nivel inicial y primaria

El director de la escuela Nº 88 Mario Franchi explicó que la institución registró una baja en la matrícula por el descenso de la natalidad y destacó su propuesta educativa.
La Escuela Nº 88 Bartolomé Mitre de la ciudad de Paraná tiene abiertas sus inscripciones para el ciclo lectivo 2027 para todos sus niveles.
El director del establecimiento, Mario Franchi, explicó a Elonce que se pueden anotar alumnos “para las salas de 3, 4 y 5 años y todos los grados, ya que tenemos necesidad de aportar matrícula en toda la institución”.
Según indicó, la disminución de los nacimientos también se reflejó en el barrio donde funciona la escuela. “Ha habido un descenso en la natalidad, en este barrio ronda el 53 por ciento, lo cual indica que hay la mitad de los chicos”, sostuvo.
Franchi mencionó que la institución cuenta con información proporcionada por el Centro de Salud Belgrano, que permite proyectar cómo podría evolucionar la matrícula durante los próximos años.
“El Centro de Salud Belgrano nos proporcionaron la información y eso nos permite predecir cuántos alumnos vamos a tener de aquí en adelante, pero el panorama es bastante complejo”, afirmó.
El director consideró que la disminución de la natalidad constituye un fenómeno que excede a la comunidad educativa local. “La reducción de la natalidad se da a nivel global y tenemos que adaptarnos a una realidad con menos alumnos”, expresó.
En ese sentido, planteó que una menor cantidad de estudiantes también podría generar cambios en la dinámica dentro de las aulas. “Si se quiere, es una ventaja porque la educación se vuelve más personalizada. Menor cantidad de chicos en el aula, mayor calidad de educación”, manifestó.
Una propuesta educativa que busca sumar matrícula
Franchi destacó que la escuela trabajó durante los últimos años en ampliar su propuesta y anticipó una nueva incorporación para el próximo ciclo lectivo.
“Hemos mejorado la oferta educativa en los últimos años y para el año próximo tenemos previsto incorporar inglés en la sala de 4 y 5 años, lo cual es importante y ya lo tenemos en la primaria”, explicó.
Además, remarcó las características de la institución y los servicios que brinda a sus estudiantes.
La escuela Mitre, ubicada en calle Pronunciamiento 1087 de barrio Belgrano, es una escuela NINA, los alumnos reciben desayuno, almuerzo y merienda; además de tener talleres especiales. “La oferta es muy profunda, apuntamos a una educación de calidad”, concluyó. Elonce.com