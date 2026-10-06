Entre Ríos avanza con la entrega de 140 kits deportivos a escuelas de toda la provincia

El Gobierno de Entre Ríos continúa distribuyendo 140 kits deportivos a instituciones educativas. La nueva entrega alcanzó a escuelas de Paraná, Diamante y La Paz. Desde el CGE destacaron que el equipamiento llegará a todas las escuelas de modalidad Integral.
La entrega de 140 kits deportivos a escuelas de Entre Ríos continúa desarrollándose en distintos departamentos de la provincia. En esta oportunidad, el Gobierno provincial distribuyó equipamiento a instituciones educativas de Paraná, Diamante y La Paz, en el marco de una iniciativa destinada a fortalecer la educación física y promover la práctica deportiva entre los estudiantes.
La actividad se realizó en el auditorio del Consejo General de Educación (CGE), luego de una primera entrega concretada en Concordia. La propuesta es impulsada por la Secretaría de Deportes, en articulación con el CGE y la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.
Del encuentro participaron el secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; el presidente del CGE, Carlos Cuenca; y la coordinadora provincial de Planificación Estratégica Territorial, Johana Fucks.
Los kits llegarán a todas las escuelas integrales
El presidente del CGE, Carlos Cuenca, destacó que la distribución permitirá alcanzar a la totalidad de las escuelas de modalidad Integral de la provincia. “Estamos entregando 140 kits deportivos en toda la provincia. La idea es llegar a todos los departamentos y, como cuestión a resaltar, es la primera vez en la historia que se llega a todas las escuelas integrales”, afirmó.
Por su parte, Sebastián Uranga valoró la coordinación entre los organismos participantes. “Hace meses que estamos trabajando en este tema, con un trabajo enorme espalda con espalda, con la Secretaría General, con el Consejo General de Educación y con el aporte invalorable de CTM”, expresó.
El deporte como herramienta educativa
Uranga sostuvo que la práctica deportiva dentro de las escuelas contribuye a la salud física y mental, la integración y la transmisión de valores. Además, adelantó que el objetivo es ampliar el alcance de la iniciativa durante los próximos años.
En tanto, Johana Fucks destacó la articulación impulsada desde la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello.
“Mauricio Colello nos pide siempre articular los recursos, trabajar mancomunadamente y aunar esfuerzos para llegar con las soluciones que necesitan las comunidades en cada uno de los puntos de la provincia”, señaló.
Qué dijeron las docentes que recibieron los materiales
Patricia Acevedo, docente de la escuela Celia Montoya del barrio Anacleto Medina de Paraná, destacó que el equipamiento representa “un recurso muy importante” para los aproximadamente 80 alumnos de la institución.
La educadora explicó que los elementos permitirán desarrollar actividades de educación física, juegos y propuestas de aprendizaje e interacción. También recordó que la escuela recibió anteriormente materiales educativos y libros.
Por su parte, Andrea Santos, profesora de Educación Física de la Escuela Nº 132 República de Chile, señaló que el establecimiento cuenta con nivel inicial y primaria completa, por lo que disponer de más materiales resulta fundamental para atender las necesidades de sus estudiantes.
Cómo continuará la distribución
La entrega de equipamiento deportivo continuará en otros departamentos entrerrianos hasta completar los 140 kits previstos.
Desde el Gobierno provincial indicaron que la iniciativa busca ampliar el acceso a recursos para las clases de educación física y acompañar el trabajo de los docentes.
La propuesta forma parte de una política de articulación entre organismos provinciales y CTM Salto Grande, orientada a fortalecer las actividades deportivas, la integración y la formación de los estudiantes en las escuelas entrerrianas.