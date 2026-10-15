Proyectan renovar el sistema cloacal y reparar los baños de una escuela de Gualeguaychú

La escuela N.º 64 Juan José Millán, del departamento Gualeguaychú, tiene previstas obras para reparar sus instalaciones sanitarias, mejorar el abastecimiento de agua potable y resolver problemas edilicios. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de $80 millones.

El establecimiento está ubicado sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 33, en el distrito Perdices. La intervención abarcará 500 metros cuadrados y comprenderá sectores interiores y exteriores del edificio.

Según informó el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, la apertura de sobres se realizará el jueves 22 de octubre a las 10, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.

Cambios en el sistema cloacal y el suministro de agua

El proyecto contempla adecuar los desagües cloacales mediante la construcción de un nuevo sistema de disposición final. También prevé una perforación para abastecer de agua potable a la comunidad educativa.

En los baños se repararán fisuras, revoques y revestimientos. Los trabajos incluirán pintura de paredes y cielorrasos, mantenimiento de los artefactos sanitarios y colocación de los accesorios faltantes.

Además, se reemplazarán las puertas de acceso a esos sectores. Las tareas buscan atender deficiencias sanitarias que afectan el funcionamiento cotidiano de la escuela del departamento Gualeguaychú.

Reparaciones en pisos, techos y galerías

En el ala norte se construirán contrapisos de hormigón armado y se colocarán pisos cerámicos o porcelanatos de alto tránsito. También se realizarán terminaciones en los espacios exteriores comprendidos en la intervención.

La revisión de las cubiertas incluirá ajustes de fijaciones, sellado y reemplazo de chapas deterioradas. En la galería de los sanitarios se repararán las pendientes de la losa y se renovará su impermeabilización.

“Estas obras permiten dar respuesta a necesidades concretas de infraestructura y mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades educativas”, expresó el ministro Hernán Jacob. La apertura de ofertas del próximo jueves será la instancia prevista para avanzar con la contratación de los trabajos en la escuela de Gualeguaychú.