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Elecciones en Perú: extienden la votación en Lima para más de 60 mil personas tras fallas electorales

La autoridad electoral habilitó una jornada excepcional para quienes no pudieron votar por falta de boletas y mesas no abiertas. Crece la expectativa por el balotaje del 7 de junio.

12 de Abril de 2026
La candidata presidencial de Un camino diferente, Rosario Fernández
La candidata presidencial de Un camino diferente, Rosario Fernández Foto: Johnny Aurazo | El Comercio Perú

La autoridad electoral habilitó una jornada excepcional para quienes no pudieron votar por falta de boletas y mesas no abiertas. Crece la expectativa por el balotaje del 7 de junio.

Las elecciones presidenciales en Perú sumaron un nuevo capítulo luego de que la autoridad electoral decidiera extender de manera excepcional la votación en Lima para más de 60 mil ciudadanos que no pudieron emitir su sufragio durante la jornada del domingo.

 

La medida fue dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que habilitó este lunes una jornada extraordinaria para garantizar el derecho al voto de quienes se vieron afectados por problemas logísticos, como la falta de boletas y la no apertura de mesas.

El JNE dispone ampliaci&oacute;n de mesas de sufragio para este lunes
El JNE dispone ampliación de mesas de sufragio para este lunes

 

Según se informó, unos 63.300 electores no lograron votar debido a que no se pudo distribuir el material electoral en 15 locales de Lima Metropolitana, afectando zonas como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. En total, hubo 211 mesas que no pudieron ser habilitadas.

 

La palabra de las autoridades electorales

 

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, explicó que los inconvenientes estuvieron relacionados con fallas en la logística, problemas eléctricos y dificultades en la plataforma digital del organismo.

 

La decisión se tomó luego de que la Defensoría del Pueblo solicitara una “decisión histórica” ante la gravedad de los hechos registrados durante la jornada electoral.

El candidato presidencial de Juntos por el Per&uacute;, Roberto S&aacute;nchez, ofreci&oacute; una conferencia de prensa en su local partidario ubicado en el centro de Lima | Foto: Julio Reaño / photo.gec
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ofreció una conferencia de prensa en su local partidario ubicado en el centro de Lima | Foto: Julio Reaño / photo.gec

 

De acuerdo a la resolución, las mesas podrán abrir entre las 7 y las 14, mientras que el horario de votación se extenderá hasta las 18, con el objetivo de asegurar que todos los ciudadanos puedan sufragar.

El escrutinio de este domingo

 

En paralelo, el escrutinio ya se encuentra en marcha y crece la expectativa por conocer a los dos candidatos que avanzarán al balotaje previsto para el 7 de junio.

En estos comicios, un total de 35 postulantes compiten por la presidencia, en un escenario altamente fragmentado que hace improbable una definición en primera vuelta.

 

Entre los principales nombres aparece Keiko Fujimori, quien encabeza las encuestas con alrededor del 15% de intención de voto y busca llegar a la presidencia por cuarta vez. Detrás se ubican varios candidatos con apoyos inferiores al 10%, lo que mantiene abierta la definición.

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso, C&eacute;sar Acuña, vot&oacute; este domingo en La Libertad | Foto: Johnny Aurazo para El Comercio
El candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, votó este domingo en La Libertad | Foto: Johnny Aurazo para El Comercio

Qué se votó

 

Además de elegir presidente y vicepresidentes, los peruanos votan por la conformación de un nuevo Congreso bicameral, con 130 diputados y 60 senadores, en un proceso que marca el regreso de este sistema tras más de tres décadas.

 

El contexto electoral está atravesado por un fuerte clima de desconfianza, apatía e incertidumbre entre la ciudadanía. La gran cantidad de candidatos, sumada a la crisis de seguridad y la inestabilidad política reciente, profundiza las dudas sobre la gobernabilidad futura del país.

Foto: Diario El Comercio
Foto: Diario El Comercio

 

En ese escenario, la extensión de la votación busca no solo corregir fallas logísticas, sino también garantizar la legitimidad de un proceso clave para el futuro político de Perú.

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