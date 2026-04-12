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River superó a Racing por 2 a 0 en Avellaneda y espera entonado el Superclásico

River tuvo gran eficacia en su visita a Racing y logró su quinto triunfo consecutivo en el torneo con Eduardo Coudet como entrenador. Superó a la Academia por 2 a 0, con goles de Colidio en el primer tiempo y Driussi en el segundo. La próxima fecha es contra Boca.

12 de Abril de 2026
River superó a Racing por 2 a 0 en Avellaneda.
River superó a Racing por 2 a 0 en Avellaneda. Foto: (NA).

REDACCIÓN ELONCE

River tuvo gran eficacia en su visita a Racing y logró su quinto triunfo consecutivo en el torneo con Eduardo Coudet como entrenador. Superó a la Academia por 2 a 0, con goles de Colidio en el primer tiempo y Driussi en el segundo. La próxima fecha es contra Boca.

River le ganó 2 a 0 a Racing en Avellaneda, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido clave para las primeras posiciones de la Zona B.

Racing se quedó con un hombre menos a los 34 minutos de la segunda etapa, por un golpe sin pelota de Rojo en la nuca del central Lucas Martínez Quarta. En siete días, River afrontará el Superclásico en el Monumental.

 

El video del resumen del partido:

BLOOPER DE ROJO, GOL DE COLIDIO Y CLÁSICO MILLONARIO EN AVELLANEDA | Racing 0-2 River | RESUMEN

 

 

Racing venía de ganar en Bolivia frente a Independiente Petrolero. En el plano local, lo último fue la caída 1-0 frente a Independiente. Mientras que River, había superardo 3-0 a Belgrano el domingo pasado y entresemana igualó 1-1 con Blooming.

En el primer tiempo, el visitante la pasó mal y el local tuvo las chances más claras en los primeros minutos. Aníbal Moreno le regaló un mano a mano a Santiago Solari y Santiago Beltrán se lució con una tapada.

El equipo de Eduardo Coudet aprovechó un horror de Marcos Rojo y se puso en ventaja por una buena definición de Facundo Colidio.

River abrió el marcador a los 33 minutos, cuando el delantero Facundo Colidio aprovechó un cierre errático del defensor Marcos Rojo para irse mano a mano contra Cambeses, venciéndolo con un disparo fuerte y al medio para el 1-0.

 

El gol de Colidio que puso arriba a River:

Arriba en el marcador, pudo ampliar con chances muy claras que tuvieron Sebastián Driussi y Colidio y no aprovecharon.

En el complemento, el Millonario se perdió la chance de ampliar el marcador en el arranque con un centro hacia el medio que no pudo conectar Colidio.

 

En tanto, por el lado de Racing, Maravilla Martínez, que sigue con la pólvora mojada, tuvo su chance mano a mano y la tiró por encima del travesaño.

Cuando el equipo de Avellaneda más cerca estaba de empatar, Marcos Rojo le pegó una piña de atrás a Lucas Martínez Quarta y dejó a su equipo con uno menos.

El “Millonario” sentenció el marcador en el primer minuto de descuento de la segunda etapa, cuando una presión del volante Juan Cruz Meza le sirvió la pelota al borde del área a Driussi, que enganchó para hacer pasar de largo al defensor Marco Di Cesare y definió con el borde externo del pie derecho ante la salida del guardameta rival.

 

Ya en tiempo de descuento, García Basso regaló una pelota en el fondo y Sebastián Driussi, tras una gran jugada personal, no perdonó y puso cifras definitivas.

 

El gol de Driussi para el 2 a 0 de River:

El conjunto de Núñez recibirá entresemana a Carabobo por la Sudamericana y el domingo afrontará el derbi ante Boca en el Monumental.

 

Con la victoria, el equipo que dirige Eduardo Coudet se mantiene en el segundo lugar de la zona B del Apertura, con 26 unidades y cinco triunfos en igual cantidad de partidos desde la llegada del DT, mientras que Racing salió de la zona de clasificación y es noveno, con 18 unidades.

 

En la próxima fecha, River será local en el Superclásico del fútbol argentino al recibir a Boca, el domingo 19 de abril a partir de las 17:00, mientras que la Academia visitará a Aldosivi, el mismo día a las 13:30.

 

Síntesis del partido:

 

Torneo Apertura 2026.

Zona B.

Fecha 14.

Racing 0 - 2 River.

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Ariel Penel.

 

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Ezequiel Cannavo, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez; Adrián Fernández, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Facundo Colidio, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

 

Gol en el primer tiempo: 33m. Facundo Colidio (Ri).

Gol en el segundo tiempo: 46m. Sebastián Driussi (Ri).

Incidencia en el segundo tiempo: 34m. Marcos Rojo expulsado (Ra).

 

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Germán Pezzella por Tobías Ramírez (Ri), 14m. Gastón Martirena por Santiago Solari (Ra), Gonzalo Sosa por Bruno Zuculini (Ra) y Matías Zaracho por Baltasar Rodríguez (Ra); 16m. Juan Cruz Meza por Tomás Galván (Ri) y Juan Fernando Quintero por Ian Subiabre (Ri); 28m. Duván Vergara por Adrián Fernández (Ra), 39m. Tomás Conechny por Ezequiel Cannavo (Ra); 45m. Fabricio Bustos por Gonzalo Montiel (Ri) y Maximiliano Salas por Sebastián Driussi (Ri).

Temas:

Racing River Torneo Apertura Avellaneda
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