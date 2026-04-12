River superó a Racing por 2 a 0 en Avellaneda y espera entonado el Superclásico

River superó a Racing por 2 a 0 en Avellaneda.

River le ganó 2 a 0 a Racing en Avellaneda, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido clave para las primeras posiciones de la Zona B.

Racing se quedó con un hombre menos a los 34 minutos de la segunda etapa, por un golpe sin pelota de Rojo en la nuca del central Lucas Martínez Quarta. En siete días, River afrontará el Superclásico en el Monumental.

El video del resumen del partido:

BLOOPER DE ROJO, GOL DE COLIDIO Y CLÁSICO MILLONARIO EN AVELLANEDA | Racing 0-2 River | RESUMEN

Racing venía de ganar en Bolivia frente a Independiente Petrolero. En el plano local, lo último fue la caída 1-0 frente a Independiente. Mientras que River, había superardo 3-0 a Belgrano el domingo pasado y entresemana igualó 1-1 con Blooming.

En el primer tiempo, el visitante la pasó mal y el local tuvo las chances más claras en los primeros minutos. Aníbal Moreno le regaló un mano a mano a Santiago Solari y Santiago Beltrán se lució con una tapada.

El equipo de Eduardo Coudet aprovechó un horror de Marcos Rojo y se puso en ventaja por una buena definición de Facundo Colidio.

⚽ ¡ACUÑA FUE CLAVE! En el quite de Marcos nació el gol de River en el Cilindro contra Racing. ▶️ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura 🇦🇷pic.twitter.com/MdvrYRK8lZ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 12, 2026

River abrió el marcador a los 33 minutos, cuando el delantero Facundo Colidio aprovechó un cierre errático del defensor Marcos Rojo para irse mano a mano contra Cambeses, venciéndolo con un disparo fuerte y al medio para el 1-0.

El gol de Colidio que puso arriba a River:

⚽ ¡COLIDIO APROVECHÓ EL ERROR DE ROJO! Marcos fue al piso, calculó muy mal y el delantero de River se fue solito para sellar el 1-0 en el mano a mano contra Cambeses. ▶️ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura 🇦🇷pic.twitter.com/rsqTsUeDmi — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 12, 2026

Arriba en el marcador, pudo ampliar con chances muy claras que tuvieron Sebastián Driussi y Colidio y no aprovecharon.

En el complemento, el Millonario se perdió la chance de ampliar el marcador en el arranque con un centro hacia el medio que no pudo conectar Colidio.

En tanto, por el lado de Racing, Maravilla Martínez, que sigue con la pólvora mojada, tuvo su chance mano a mano y la tiró por encima del travesaño.

⚽ LO TUVO MARAVILLA Adrián Martínez y la más clarita de Racing en el segundo tiempo contra River: definió por arriba de Beltrán y estuvo cerca del empate. ▶️ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura 🇦🇷pic.twitter.com/gIb7w026Kr — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 13, 2026

Cuando el equipo de Avellaneda más cerca estaba de empatar, Marcos Rojo le pegó una piña de atrás a Lucas Martínez Quarta y dejó a su equipo con uno menos.

⚽ ROJO, EXPULSADO EN EL CILINDRO El defensor pegó sin pelota en el área de River y vio la roja después de la revisión del VAR. Se fue silbado por el público de Racing. ▶️ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura 🇦🇷pic.twitter.com/xbiWsaCZjQ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 13, 2026

El “Millonario” sentenció el marcador en el primer minuto de descuento de la segunda etapa, cuando una presión del volante Juan Cruz Meza le sirvió la pelota al borde del área a Driussi, que enganchó para hacer pasar de largo al defensor Marco Di Cesare y definió con el borde externo del pie derecho ante la salida del guardameta rival.

Ya en tiempo de descuento, García Basso regaló una pelota en el fondo y Sebastián Driussi, tras una gran jugada personal, no perdonó y puso cifras definitivas.

El gol de Driussi para el 2 a 0 de River:

⚽ LA CALIDAD DE DRIUSSI Y EL 2-0 El goleador sacó el manual de la definición y sentenció el clásico con Racing. ▶️ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoApertura 🇦🇷pic.twitter.com/hhII5C5Sh5 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 13, 2026

El conjunto de Núñez recibirá entresemana a Carabobo por la Sudamericana y el domingo afrontará el derbi ante Boca en el Monumental.

Con la victoria, el equipo que dirige Eduardo Coudet se mantiene en el segundo lugar de la zona B del Apertura, con 26 unidades y cinco triunfos en igual cantidad de partidos desde la llegada del DT, mientras que Racing salió de la zona de clasificación y es noveno, con 18 unidades.

En la próxima fecha, River será local en el Superclásico del fútbol argentino al recibir a Boca, el domingo 19 de abril a partir de las 17:00, mientras que la Academia visitará a Aldosivi, el mismo día a las 13:30.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.

Zona B.

Fecha 14.

Racing 0 - 2 River.

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Ariel Penel.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Ezequiel Cannavo, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez; Adrián Fernández, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Facundo Colidio, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Gol en el primer tiempo: 33m. Facundo Colidio (Ri).

Gol en el segundo tiempo: 46m. Sebastián Driussi (Ri).

Incidencia en el segundo tiempo: 34m. Marcos Rojo expulsado (Ra).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Germán Pezzella por Tobías Ramírez (Ri), 14m. Gastón Martirena por Santiago Solari (Ra), Gonzalo Sosa por Bruno Zuculini (Ra) y Matías Zaracho por Baltasar Rodríguez (Ra); 16m. Juan Cruz Meza por Tomás Galván (Ri) y Juan Fernando Quintero por Ian Subiabre (Ri); 28m. Duván Vergara por Adrián Fernández (Ra), 39m. Tomás Conechny por Ezequiel Cannavo (Ra); 45m. Fabricio Bustos por Gonzalo Montiel (Ri) y Maximiliano Salas por Sebastián Driussi (Ri).