River le gana 2-0 a Racing en Avellaneda con goles de Colidio y Driussi, luego que la Academia se quedara con diez jugadores por la expulsión de Marcos Rojo.
Racing y River Plate se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 14 del Torneo Apertura. Sebastián Zunino es el árbitro principal. Las incidencias del partido:
4' PT: Gran atajada de Santiago Beltrán
El arquero de River tapó una chance clara de gol que nació desde un pase mal dado por Aníbal Moreno en la salida.
8' PT: Tobías Ramírez es el primer amonestado del partido
El defensor cometió una falta en la mitad de la cancha mientras Racing armaba el contraataque.
13' PT: Se detuvo el partido mientras intervenía el VAR
Racing reclamó por una mano de Tomás Galván dentro del área, pero los árbitros decidieron darle continuidad al juego.
18' PT: Maravilla Martínez no pudo definir bien el contraataque
Se equivocó Tobías Ramírez en la salida, Racing salió disparado en ataque pero el delantero de la Academia no encontró el arco con un remate cruzado.
22' PT: Tremenda atajada de Facundo Cambeses
Tomás Galván remató fuerte desde afuera del área y el arquero de Racing salvó la apertura del marcador.
33' PT: ¡Gol de River! Facundo Colidio abriò el marcador
Marcos Rojo se equivocò y el delantero del Millonario definiò mano a mano contra Facundo Cambeses.
44' PT: Sebastián Driussi casi anota el 2-0
El delantero de River aprovechó un rebote suelto en el área de Racing, disparó con fuerza y Agustín García Basso alcanzó a desviar la trayectoria con la cabeza.
46' PT: River se perdió una chance clara de gol
El Millonario elaboró una gran jugada colectiva: pase de Subiabre al medio del área, taco de Driussi y definición fallida de Colidio.
Las formaciones de ambos equipos:
Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Ezequiel Cannavo, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Baltasar Rodríguez; Adrián Fernández, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Facundo Colidio, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Torneo Apertura 2026.
Zona B.
Fecha 14.
Racing – River.
Estadio: Presidente Perón.
Árbitro: Sebastián Zunino.
VAR: Ariel Penel.