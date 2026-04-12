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Video: demolieron un icónico hotel de Miami en tan solo segundos

El histórico edificio de lujo fue derribado mediante una implosión controlada tras 25 años de funcionamiento, en un operativo planificado durante meses y ejecutado en segundos en una de las zonas más exclusivas de la ciudad

12 de Abril de 2026
Hotel de Miami.
Hotel de Miami.

El histórico edificio de lujo fue derribado mediante una implosión controlada tras 25 años de funcionamiento, en un operativo planificado durante meses y ejecutado en segundos en una de las zonas más exclusivas de la ciudad

En Miami, la demolición del hotel Mandarin Oriental marcó un momento significativo en la transformación urbana de la ciudad. El edificio fue derribado este domingo mediante una implosión controlada que se desarrolló en pocos segundos y quedó registrada en imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales.

 

La estructura, ubicada en la isla artificial de Brickell Key, colapsó sobre sí misma tras una secuencia de detonaciones cuidadosamente coordinadas. El procedimiento fue ejecutado bajo estrictas medidas de seguridad, en una zona caracterizada por su alto valor inmobiliario y densidad urbana.

 

 

Según informó la Agencia NA, el operativo fue planificado durante casi dos años, con el objetivo de garantizar que la caída del edificio se produjera de manera controlada y sin afectar construcciones cercanas.

 

Un edificio emblemático que deja de formar parte del paisaje

 

El hotel había sido inaugurado en el año 2000 y durante 25 años funcionó como uno de los referentes del segmento de lujo en la ciudad. Su cierre en 2025 respondió a un proyecto de renovación integral del predio.

 

La implosión significó el final de una etapa para uno de los edificios más reconocidos de ese sector de Miami, que durante años fue parte del desarrollo turístico y hotelero de la zona.

 

El desplome del inmueble, de más de 20 pisos, se realizó en una maniobra diseñada para reducir al máximo los riesgos, lo que permitió completar el procedimiento en un tiempo muy breve.

 

Un nuevo desarrollo en el mismo lugar

 

Tras la demolición, el terreno será destinado a un nuevo emprendimiento inmobiliario de alta gama. El proyecto contempla la construcción de dos torres que incluirán residencias y un hotel renovado.

 

 

Las obras forman parte de un proceso de evolución del mercado inmobiliario en Miami, donde se desarrollan iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura en sectores estratégicos.

 

La finalización del nuevo complejo está prevista hacia 2030, lo que marcará una nueva etapa para esa zona de la ciudad, en un contexto de constante crecimiento y renovación urbana.

Temas:

MIAMI hotel edificio demolición
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