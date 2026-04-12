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Entrerriana creó un “Pikachu Mattioli” y es furor con más de 50 pedidos semanales

La artesana Regina Pintos, oriunda de Santa Elena, se volvió viral tras compartir su original creación en redes sociales. El producto ya acumula miles de reacciones y pedidos de todo el país.

12 de Abril de 2026
Regina Pintos, la emprendedora detrás del ingenioso Pikachu
Regina Pintos, la emprendedora detrás del ingenioso Pikachu Foto: Instagram | passifloraatelier

La artesana Regina Pintos, oriunda de Santa Elena, se volvió viral tras compartir su original creación en redes sociales. El producto ya acumula miles de reacciones y pedidos de todo el país.

Una joven emprendedora de Santa Elena se volvió viral en redes sociales tras crear un original “Pikachu Mattioli”, una fusión creativa que rápidamente conquistó al público y generó una gran demanda en todo el país.

 

Se trata de Regina Pintos, quien publicó su creación en la cuenta de Instagram de su emprendimiento “Passiflora Atelier”. La idea surgió como un desafío propuesto por su hermana, sin imaginar el impacto que tendría.

 

“La idea fue de mi hermana, quien me preguntó si podía hacerlo como un desafío. Salió maravilloso y decidimos publicarlo, pero jamás pensé que iba a pasar lo que nos está pasando”, contó la joven.

Una repercusión inesperada y el apoyo de un histórico programa de TV

 

La viralización fue inmediata: en apenas seis días, la publicación superó las 260 mil reacciones, lo que disparó una ola de pedidos desde distintos puntos del país.

 

“Estamos realizando varios pedidos. Esta semana debemos entregar alrededor de 50 y ya tenemos más encargos. Estamos trabajando con días de espera por la cantidad de demanda, porque esto es artesanal y se hace uno por uno”, explicó Pintos.

El fenómeno también llegó a la televisión: el reconocido programa “Pasión de Sábado” comentó la publicación, lo que potenció aún más su visibilidad.

“Fue tan viral que hasta el programa nos dejó un comentario. La verdad, estamos sin palabras”, expresó la emprendedora.

Temas:

Santa Elena Pikachu Mattioli
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