Paranaense se coronó campeón mundial de Full Contact en Brasil

El peleador paranaense Gustavo Ferreyra se consagró campeón mundial de Full Contact este sábado por la noche en Brasil, al quedarse con el cinturón en la categoría de 70 kilos, en una actuación que marcó su regreso a la élite del deporte internacional.

El luchador entrerriano volvió a competir por un título luego de varios años alejado del circuito profesional y logró cumplir el gran objetivo que perseguía: alcanzar la corona mundial. Su última pelea había sido en 2021, y desde entonces se mantuvo activo como entrenador, enfocándose especialmente en perfeccionar su boxeo.

Gustavo Ferreyra en el pesaje antes del combate

Antes del combate, Ferreyra había anticipado que enfrentaría a un rival brasileño de mayor porte físico e incluso de una categoría superior. Sin embargo, confiaba en su experiencia, su técnica y su formación en disciplinas como el Taekwondo y el Muay Thai para marcar la diferencia.

El combate hacia la victoria

La competencia se desarrolló en territorio brasileño, lo que representó un desafío adicional para el entrerriano, que debió imponerse como visitante en busca del máximo cinturón. En la previa, había señalado la importancia de llevar adelante una estrategia inteligente, basada en la paciencia y el desgaste progresivo del rival.

Ese planteo se vio reflejado en el desarrollo de la pelea y terminó dándole resultado: Ferreyra logró una victoria contundente que le permitió quedarse con el título mundial.

La consagración representa una gran noticia para el deporte de Paraná, que suma un nuevo campeón en el plano internacional. Además, refuerza el mensaje que el propio peleador había compartido antes de viajar: la importancia de perseverar y no abandonar los sueños, incluso tras períodos de inactividad.

Doble participación paranaense

Además de Ferreyra, participó también en el Mundial de Full Contact Emanuel López. Los deportistas atravesaron las instancias previas sin inconvenientes y destacaron el momento vivido antes del combate. “Hoy tuvimos el careo, conocimos a nuestros rivales y a la mañana temprano dimos el peso. Cumplimos los dos re bien con la categoría”, contó López a Elonce Radio & Stream FM 98.7.

Ferreyra registró 68,5 kilos dentro de la categoría hasta 60, mientras que López marcó 63,5 kilos en la categoría hasta 64.

Reglas, pesaje y primeras sensaciones

La disciplina tuvo reglas específicas. López detalló: “Podemos patear de la cintura para arriba, boxear y meter giros de puño”.

La instancia del pesaje fue clave para llegar en condiciones óptimas al combate. “Esa es la primer pelea que que hay que ganar”, reconocieron, en referencia a la balanza, una de las etapas más exigentes de la competencia internacional.

Ambos peleadores destacaron que sus rivales eran de gran nivel competitivo. En el caso de Ferreyra, enfrentó a un ex campeón brasileño, lo que elevó aún más la expectativa del combate.

Emanuel López

Un sueño internacional para los paranaenses

Para López fue su primera experiencia internacional, mientras que su entrenador y compañero Ferreyra ya contaba con trayectoria en el circuito mundial. “Estoy cumpliendo un sueño”, expresó López.

Ferreyra, por su parte, destacó el valor de compartir la competencia con su alumno: “Poder compartir cartelera y un evento como este. La verdad que es un honor y estoy muy contento”.

Ambos agradecieron el apoyo recibido desde Paraná y su entorno deportivo. “Un saludo a toda la gente de Paraná, a los chicos de la Academia Cham que son un pilar fundamental”, remarcaron.