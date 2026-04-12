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River y Racing se enfrentan en el Cilindro en un duelo con realidades diferentes

El equipo de Coudet visita a la Academia este domingo desde las 20 en el Cilindro, con posibles cambios en la formación tras el desgaste por la Copa Sudamericana. Por su parte el local, se quiere recupera tras la caída ante independiente.

12 de Abril de 2026
Racing vs. River.
Racing vs. River.

El equipo de Coudet visita a la Academia este domingo desde las 20 en el Cilindro, con posibles cambios en la formación tras el desgaste por la Copa Sudamericana. Por su parte el local, se quiere recupera tras la caída ante independiente.

River afronta este domingo un exigente compromiso por el Torneo Apertura, cuando visite a Racing desde las 20 en el estadio Presidente Perón, por la fecha 14 de la Zona B.

 

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega con desgaste tras su presentación internacional en Bolivia y con la intención de sostener su buen rendimiento en el torneo local, donde se ubica en los puestos de arriba.

 

En este contexto, River apostará a la rotación en varias posiciones, con el objetivo de administrar cargas y mantener la competitividad en ambos frentes.

 

 

Un River con cambios y variantes

 

Para este encuentro, River podría presentar un equipo con modificaciones respecto a sus últimas presentaciones. El entrenador analiza incluir futbolistas que no suelen ser titulares, especialmente en la mitad de la cancha y el frente de ataque.

 

Entre las opciones aparecen nombres como Juan Fernando Quintero y Kendry Páez, mientras que también se evalúan variantes en la zona media para sostener el equilibrio del equipo.

 

Coudet volver&aacute; al Cilindro, esta vez como t&eacute;cnico de River.
Coudet volverá al Cilindro, esta vez como técnico de River.

Además, River tendrá algunas ausencias importantes, como la de Sebastián Driussi, quien no estará disponible por una molestia física, en tanto que otros jugadores podrían reaparecer tras cumplir sanciones.

 

Racing, con lo mejor disponible

 

Por su parte, Racing afrontará el duelo ante River con su formación habitual, en busca de dejar atrás la caída en el clásico frente a Independiente y sostener su posición en la tabla.

 

Racing viene de caer por el torneo local ante Independiente.
Racing viene de caer por el torneo local ante Independiente.

 

El equipo de Avellaneda mantiene una base consolidada y buscará imponer condiciones como local, en un partido que puede ser determinante para sus aspiraciones en el torneo.

 

Un duelo con antecedentes recientes

 

El último enfrentamiento entre Racing y River dejó un recuerdo reciente en Avellaneda, donde la Academia se impuso en un partido intenso y eliminó al conjunto de Núñez en instancias decisivas.

 

 

El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino.

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