Maravilla Martínez ganó en su despedida y anunció el final de su carrera en el boxeo

A los 51 años, el ex campeón mundial volvió al ring y se impuso por puntos en una velada histórica. “Creo que esto ha sido todo”, afirmó Sergio Maravilla Martínez al cierre del combate.
El boxeador argentino Sergio Maravilla Martínez volvió a subirse al ring a los 51 años y se despidió con una victoria por fallo unánime ante Nicolás Ryske, en el marco del evento “Noche de Leyendas”, que se desarrolló anoche en el microestadio Malvinas Argentinas, en una velada que reunió a distintas figuras de los deportes de combate.
El ex campeón mundial mostró vigencia ante un rival más joven y logró imponerse tras seis rounds intensos, en los que ambos púgiles intercambiaron golpes con paridad y entrega. Tras el combate, Martínez dejó en claro que se trató, probablemente, de su última presentación profesional.
“Creo que esto ha sido todo”, expresó el boxeador tras confirmarse el triunfo, luego de un enfrentamiento que describió como exigente desde lo físico. También reconoció que llegó al combate con lesiones, especialmente en la rodilla izquierda y la mano derecha, aunque destacó haber podido completar la pelea y quedarse con la victoria.
Una despedida cargada de emoción
Durante la velada, Martínez y Ryske protagonizaron un combate parejo, donde el argentino apostó a la técnica y la movilidad, mientras que su rival buscó acortar distancias con potencia. El propio “Maravilla” destacó el nivel del enfrentamiento y valoró la entrega de ambos dentro del ring.
Consultado sobre un eventual regreso, dejó abierta una mínima posibilidad, aunque remarcó que el desgaste físico fue determinante. “Hoy me duele mucho el cuerpo”, señaló, dejando entrever que el retiro es la decisión más probable.
Una carrera histórica
La trayectoria de Martínez lo posicionó entre los grandes nombres del boxeo argentino e internacional. A lo largo de su carrera logró consagrarse campeón mundial y protagonizó combates memorables frente a rivales de primer nivel.
Entre sus triunfos más destacados se encuentran las victorias ante Kelly Pavlik, Paul Williams y Julio César Chávez Jr., que consolidaron su lugar entre los mejores boxeadores libra por libra de su época.
Tras una extensa carrera, marcada por títulos y reconocimientos internacionales, Martínez había anunciado su retiro en 2015, aunque regresó años después para una última etapa. Esta victoria, según sus propias palabras, marcaría el cierre definitivo de su historia en el boxeo profesional.