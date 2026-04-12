Racing presentó su nueva camiseta: así es el diseño que estrenará ante River

Racing presentó este domingo su nueva camiseta en el marco de un cambio de marca deportiva y una estrategia de lanzamiento que incluyó acciones previas en la vía pública. La indumentaria será utilizada por primera vez en el partido ante River en el estadio Presidente Perón.

El club de Avellaneda selló un acuerdo con la firma Nike por tres años, en un contrato que contempla un monto total de 18 millones de dólares, es decir, 6 millones por temporada. El vínculo marca el inicio de una nueva etapa en la imagen institucional del equipo.

El lanzamiento se dio después de una campaña de expectativa que incluyó intervenciones en distintos puntos, replicando un esquema que la marca ya había utilizado en otros eventos deportivos.

Detalles de la nueva indumentaria

La nueva camiseta mantiene los colores tradicionales del club y forma parte de una línea que estará disponible en dos versiones. Por un lado, la utilizada por los jugadores, y por otro, una edición destinada a los hinchas.

En cuanto a los valores, la versión profesional tendrá un precio aproximado de 230 mil pesos, mientras que la alternativa para el público será comercializada a 150 mil.

Nueva camiseta de Racing.

Desde el club señalaron que el objetivo del lanzamiento fue acompañar el cambio de marca con una propuesta que combine identidad y presencia en el mercado.

Debut en un partido clave

El estreno de la nueva camiseta se producirá en un contexto de alta visibilidad, ya que Racing la utilizará en el encuentro frente a River, uno de los compromisos más destacados de la jornada.

La presentación forma parte de una estrategia que busca reforzar la imagen del club y potenciar su posicionamiento, tanto en lo deportivo como en lo comercial.

Con este lanzamiento, Racing inicia una nueva etapa en su indumentaria, con el foco puesto en consolidar su identidad y ampliar su alcance entre los hinchas.