Gualeguaychú: amenazaron a un joven y le robaron $70.000 en plena costanera

Un grupo amenazó a un joven y le robó en la madrugada en la zona costera de Gualeguaychú

Un joven de 23 años fue víctima de un violento robo en la madrugada de este domingo en la zona de la costanera de Gualeguaychú, en inmediaciones de Plaza Colón. Según informó el medio El Día, el hecho ocurrió alrededor de las 4:50, cuando circulaba en bicicleta por calle San Lorenzo y, al llegar a la intersección con Del Valle, fue interceptado por un grupo de cuatro jóvenes.

Según denunció, uno de los individuos le pidió la hora, lo que hizo que se detuviera. En ese momento, reconoció a uno de ellos, a quien conocía de vista. Al sacar su teléfono celular y su billetera para responder, tres de los sujetos se le acercaron rápidamente y uno le arrebató la billetera.

En su interior llevaba documentación personal y alrededor de 70 mil pesos en efectivo, dinero que fue transferido de inmediato a otro integrante del grupo. Cuando la víctima intentó recuperar sus pertenencias, uno de los agresores extrajo un cuchillo y comenzó a amenazarlo con movimientos intimidantes.

Tras la huida, capturaron a dos delincuentes: uno es menor de edad

Ante esta situación, el joven comenzó a pedir auxilio a los gritos, lo que provocó que el atacante desistiera. Los cuatro implicados escaparon rápidamente por calle Concordia en dirección oeste. Durante el episodio, se produjo un breve forcejeo con uno de los sospechosos, aunque todos lograron huir al advertir la cercanía de efectivos policiales.

Minutos después, personal de la Comisaría Segunda llegó al lugar. Con los datos aportados por la víctima, que incluyeron descripciones físicas y la dirección de fuga, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona.

Como resultado del rápido accionar policial, se logró la aprehensión de dos de los presuntos autores: un joven de 21 años y un menor de 17. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

La Fiscalía interviniente dispuso las actuaciones correspondientes. En el caso del menor, se notificó a sus padres y se dio intervención al COPNAF, quedando alojado en el área de Minoridad conforme a lo ordenado por la magistratura.