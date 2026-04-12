Cuatro personas murieron en un choque frontal en Ruta 34 en Santa Fe

Un choque frontal ocurrido este domingo por la mañana en la Ruta 34 dejó como saldo cuatro personas fallecidas en la zona de Cañada Rosquín, en la provincia de Santa Fe. El siniestro se produjo alrededor de las 10:10, a la altura del kilómetro 134, y es materia de investigación.

De acuerdo a la información preliminar, el impacto involucró a una camioneta y un camión, que por causas que aún no fueron establecidas colisionaron de frente y terminaron fuera de la calzada, sobre la zona de préstamo.

Como consecuencia del choque, cuatro ocupantes de la camioneta murieron en el lugar. Según los primeros datos, se trataría de dos personas adultas y dos menores de 1 y 6 años.

Un viaje familiar que terminó en tragedia

Las víctimas serían integrantes de una familia oriunda de la localidad de Carlos Pellegrini, que se dirigía hacia San Martín de las Escobas para participar de un torneo de fútbol infantil.

El viaje tenía como destino una actividad deportiva, pero la violencia del impacto provocó la muerte inmediata de gran parte de los ocupantes del vehículo.

En tanto, otro menor de 7 años que viajaba en la camioneta fue rescatado con vida y trasladado a un centro de salud. Según los primeros reportes, se encuentra fuera de peligro.

Operativo y repercusión en la región

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios y servicios de emergencia, con ambulancias de Cañada Rosquín y de la zona. Las tareas incluyeron asistencia, rescate y ordenamiento del tránsito.

El menor sobreviviente fue derivado al Hospital de Niños Doctor Orlando Alassia, donde permanece internado bajo observación.

El hecho generó conmoción en la región y tuvo repercusiones inmediatas en el ámbito deportivo. La Liga Departamental de Fútbol San Martín decidió suspender toda la actividad prevista para este domingo.

Mientras tanto, continúan las pericias sobre la Ruta 34 para determinar la mecánica del siniestro y confirmar oficialmente la identidad de las víctimas.