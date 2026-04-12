Murió un hombre tras chocar de frente con una ambulancia en una ruta de Córdoba

Un choque frontal entre una ambulancia y una camioneta dejó como saldo la muerte de un hombre este domingo en el sur de Córdoba. El siniestro ocurrió en el kilómetro 620 de la Ruta Nacional 35, en cercanías de la localidad de Vicuña Mackenna, y generó un amplio despliegue de emergencia.

Según informó la Policía, el impacto involucró a una unidad sanitaria que presta servicio desde el Hospital Provincial de Huinca Renancó y una pickup Ford Ranger. Por causas que aún no fueron establecidas, ambos vehículos colisionaron de frente.

Como consecuencia del choque, los rodados sufrieron importantes daños materiales. En el caso de la camioneta, el conductor fue hallado sin vida dentro del habitáculo, producto de la violencia del impacto.

Heridos y traslado al hospital

En el mismo vehículo viajaban dos mujeres y un bebé, quien se encontraba en su sillita de seguridad y no sufrió lesiones. Las ocupantes adultas resultaron heridas y fueron asistidas en el lugar.

Por su parte, en la ambulancia se trasladaban un chofer de 26 años y una enfermera de 53, quienes también sufrieron lesiones de distinta consideración.

Accidente Córdoba. Foto: La Voz del Interior.

Todos los sobrevivientes fueron atendidos en el lugar por personal de emergencia y posteriormente derivados al Hospital Municipal Doctor Enrique Carrozzi para su evaluación y tratamiento.

Operativo y tareas de investigación

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, efectivos de la Policía Caminera y personal de salud, quienes realizaron tareas de asistencia, rescate y ordenamiento del tránsito en la zona.

Las autoridades avanzan con las pericias para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque, mientras se intenta establecer la mecánica del siniestro.

El hecho es investigado en el ámbito judicial, en el marco de las actuaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer cómo se originó la colisión entre la ambulancia y la camioneta.