Despistó una camioneta sobre Ruta 11, a la altura de Aldea Brasilera

Dos siniestros viales se registraron en las últimas horas en la región, uno sobre Ruta Provincial 11 y otro en la ciudad de Diamante, ambos sin personas lesionadas.

El primero ocurrió en jurisdicción de la comisaría de Aldea Brasilera, a la altura del ingreso al loteo Tierras Altas. Allí, una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre mayor de edad que viajaba acompañado por su esposa, despistó mientras circulaba de norte a sur.

Por motivos que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó su marcha en un desnivel profundo al costado de la ruta.

Tras el incidente, los ocupantes fueron asistidos por personal de salud del hospital Fidanza, que determinó que ninguno presentaba lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos policiales que realizaron las diligencias correspondientes y relevaron información para establecer cómo se produjo el despiste.

Choque entre auto y moto en Diamante

Por otra parte, en la mañana del domingo se registró un accidente en la intersección de calles Sargento Cabral y Mitre, en la ciudad de Diamante. En este caso, colisionaron un automóvil Renault Clio, conducido por un hombre mayor de edad, y una motocicleta Honda Biz, guiada por un menor.

Accidente en Diamante (foto Policía de Entre Ríos)

Según los primeros datos recabados, el Clio circulaba por Sargento Cabral de oeste a este, mientras que la moto lo hacía por Mitre de sur a norte. Al llegar a la intersección, ambos vehículos impactaron.

A pesar del choque, ninguno de los involucrados sufrió lesiones y solo se registraron daños materiales.

Accidente en Diamante (foto Policía de Entre Ríos)

La motocicleta fue retenida por infracciones a la Ley de Tránsito, mientras que personal policial continuó con las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Desde la Policía reiteraron la importancia de respetar las normas viales para prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todos los conductores.