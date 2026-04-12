Dos menores hospitalizados fue el saldo de un choque entre una moto y un auto en Strobel

Dos accidentes de tránsito se registraron en las últimas horas en Strobel y Diamante, uno de los cuales dejó personas lesionadas, mientras que el otro solo provocó daños materiales.

El primero ocurrió en la localidad de Strobel, en la intersección de calles Soberanía y Colón, donde colisionaron un automóvil Renault 12 y una motocicleta Honda Bross 125.

Según las primeras actuaciones, el vehículo de mayor porte circulaba por calle Colón en sentido sur a norte, cuando fue impactado en su lateral delantero izquierdo por la motocicleta que transitaba por Soberanía de oeste a este.

Menores heridos y traslado a Paraná

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes de la motocicleta -ambos menores de edad y domiciliados en Diamante- resultaron lesionados.

Accidente en Strobel (foto Policía de Entre Ríos)

Personal de salud del hospital local brindó asistencia en el lugar, y posteriormente el conductor de la moto fue trasladado en ambulancia al hospital San Roque de Paraná para una atención de mayor complejidad.

En tanto, la motocicleta fue retenida por infracciones a la Ley de Tránsito, mientras que personal policial realizó las actuaciones correspondientes para establecer las causas del siniestro.

Choque sin heridos en Diamante

Por otra parte, en la ciudad de Diamante se produjo un segundo accidente en la intersección de calles Belgrano y Dasso. En este caso, los vehículos involucrados fueron una Renault Kangoo y un Ford Falcon, ambos conducidos por hombres mayores de edad.

De acuerdo a los primeros datos, la Kangoo circulaba por calle Dasso en sentido sur a norte, cuando fue impactada por el Falcon que transitaba por Belgrano de oeste a este.

Accidente en Diamante (foto Policía de Entre Ríos)

El choque provocó únicamente daños materiales y no se registraron personas lesionadas.

Desde la Policía indicaron que continúan las tareas investigativas para esclarecer ambos hechos y reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito para prevenir este tipo de siniestros.