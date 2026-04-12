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Policiales Paraná

Una mujer fue embestida por una moto cuando pretendió cruzar la calle a mitad de cuadra

De acuerdo a los primeros datos, la mujer se dirigía a realizar compras y, al momento de cruzar la calzada, habría alcanzado la mitad de la calle cuando fue impactada por una moto cuyo conductor no logró evitar el choque.

12 de Abril de 2026
Hospital San Martín de Paraná
Hospital San Martín de Paraná Foto: Elonce

De acuerdo a los primeros datos, la mujer se dirigía a realizar compras y, al momento de cruzar la calzada, habría alcanzado la mitad de la calle cuando fue impactada por una moto cuyo conductor no logró evitar el choque.

Una mujer resultó lesionada este sábado tras ser colisionada por un motociclista en calle Ameghino al 400, casi frente a la comisaría quinta de la ciudad de Paraná.

 

De acuerdo a los primeros datos, la mujer se dirigía a realizar compras y, al momento de cruzar la calzada sin mirar hacia ambos lados, habría alcanzado la mitad de la calle cuando fue impactada por una moto cuyo conductor no logró evitar el choque.

 

Producto del siniestro, la víctima sufrió golpes en una de sus piernas y en el cuero cabelludo, por lo que fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital San Martín para su atención.

 

Fuentes policiales confirmaron que la mujer sufrió un leve traumatismo de cráneo y una fractura de tibia en la pierna derecha; según se indicó, permanece internada en la sala de traumatología del nosocomio.

 

Temas:

Accidente en Paraná
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