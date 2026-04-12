Alerta por la enfermedad scrapie en ovinos: síntomas, características y qué hacer ante contagios

El scrapie encendió una señal de alerta en la Argentina luego de que autoridades sanitarias confirmaran su presencia en ovinos reproductores importados, tras la muerte de tres ejemplares en campos de Entre Ríos y Santa Fe. El hallazgo generó preocupación en el sistema de vigilancia por tratarse de una variante sin antecedentes en el país.

La detección fue informada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que detalló que los animales habían ingresado desde Paraguay entre 2021 y 2022, cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes. Según precisaron, los ejemplares figuraban en registros oficiales y no habían presentado signos clínicos durante los controles anuales.

El diagnóstico inicial se obtuvo mediante una prueba de tamizaje ELISA, en el marco del sistema de vigilancia activa. La confirmación definitiva del cuadro se realizó en un laboratorio de referencia en España mediante la técnica Western Blot, lo que permitió identificar la variante clásica de la enfermedad.

Qué es el scrapie y cómo se manifiesta

El scrapie, también conocido como tembladera o prúrigo lumbar, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a ovejas y cabras. Se trata de una encefalopatía espongiforme transmisible causada por priones, proteínas con estructuras anómalas que dañan el sistema nervioso central.

Entre los principales síntomas se encuentran el rascado persistente debido a picazón, temblores, dificultades para desplazarse, pérdida de peso y cambios de comportamiento. El contagio suele producirse en el momento del parto, lo que facilita su propagación dentro de los rodeos.

Ganado ovino.

Desde el organismo sanitario remarcaron que esta patología no afecta a las personas ni a los bovinos, por lo que no representa un riesgo para el consumo de carne o leche.

Medidas y seguimiento sanitario

Ante la confirmación de los casos, el Senasa dispuso la inclusión de los establecimientos involucrados en un programa oficial de control y monitoreo. La medida apunta a reforzar la vigilancia epidemiológica y evitar la diseminación de la enfermedad en el país.

Además, se notificó la situación a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), con el objetivo de avanzar en la investigación sobre el origen del brote.

Las autoridades recordaron que el scrapie es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo que instaron a productores y veterinarios a informar de inmediato ante la aparición de síntomas compatibles, con el fin de fortalecer los controles y prevenir nuevos casos.