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Policiales Sobre calle Amadeo Gras de Paraná

Rescataron a adolescente tras incendio en su vivienda: una vela encendida originó las llamas

"El menor presentaba dificultad respiratoria producto de la inhalación de monóxido de carbono", confirmó subcomisario a Elnoce. Una vela encendida próxima a la imagen de una virgen habría desencadenado las llamas.

12 de Abril de 2026
Incendio en una vivienda de Paraná
Incendio en una vivienda de Paraná Foto: Bomberos Voluntarios de Paraná

REDACCIÓN ELONCE

"El menor presentaba dificultad respiratoria producto de la inhalación de monóxido de carbono", confirmó subcomisario a Elnoce. Una vela encendida próxima a la imagen de una virgen habría desencadenado las llamas.

Un voraz incendio consumió una vivienda de calle Amadeo Gras, a metros de la intersección con Luis Palma, a las 8.30 de este domingo. “Un vecino rescató a un adolescente de 15 años que al momento del siniestro se encontraba solo en el domicilio; el menor presentaba dificultad respiratoria producto de la inhalación de monóxido de carbono, por lo que fue trasladado a un vehículo particular hasta el hospital San Martin debido a que necesitaba del suministro de oxígeno”, confirmó a Elonce el subjefe de comisaria novena, Alejandro Franco.

 

Tras las curaciones y la asistencia médica correspondiente, el menor fue dato de alta médica debido a que no presentó lesiones de mayor gravedad.

Incendio en una vivienda de Paraná (foto Bomberos Voluntarios de Paran&aacute;)
Incendio en una vivienda de Paraná (foto Bomberos Voluntarios de Paraná)

Consultado al subcomisario qué pudo haber desencadenado el incendio, éste mencionó que “una vela encendida próxima a la imagen de una virgen –sobre una estructura de telgopor- se recalentó y eso tomó fuego hasta los tirantes del techo”. En la oportunidad, el funcionario policial mencionó que se trató de “una precaria vivienda que se encontraba en refacción”.

 

En el siniestro intervinieron Bomberos Zapadores y Voluntarios, además del personal policial de la jurisdicción.

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