La Expo Ovina, uno de los grandes atractivos en la Fiesta Nacional de la Apicultura

La Fiesta Nacional de la Apicultura volvió a posicionarse como un evento clave en la región, y en ese contexto la Expo Ovina se consolidó como uno de los grandes atractivos de la edición 29 en Maciá. Con mayor participación de cabañas y un fuerte interés del público, la propuesta vinculada a la ganadería ovina mostró un crecimiento sostenido.

Daniel Medus, organizador de la Expo Ovina, explicó el origen de la iniciativa: “La idea surgió hace algunos años con un joven que tuvo esa iniciativa y se empezó a hacer dentro del marco de la Expo Avícola, la Expo Ovina”. Desde entonces, el espacio fue evolucionando hasta convertirse en una referencia dentro de la fiesta.

El crecimiento se vio reflejado este año en la infraestructura y en la convocatoria. Medus destacó: “Hemos ido avanzando un montón. Este año el intendente Ariel Müller ha decidido invertir más. Tenemos más lugares y mejores instalaciones. Gracias a Dios, fue un balance muy positivo”.

Foto: Elonce.

Récord de participación y proyección productiva

Uno de los datos más relevantes fue la alta demanda de participación. Según detalló el organizador: “Fue la primera vez que tuvimos que decirle que no a algunas cabañas porque no teníamos espacio”. Esto evidencia el interés creciente del sector ovino por formar parte del evento.

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Además, la Expo Ovina reunió productores de distintos puntos de la provincia y la región. “Se han sumado muchísimas cabañas: han venido de La Paz, Chajarí y de la gente de Urdinarrain y Herrera. También de acá por la zona de Rosario del Tala, Altamirano y Maciá”, indicó Medus.

La propuesta no solo apunta a la exhibición, sino también a la formación y al desarrollo productivo. “Coordinamos con los cabañeros que traigan ejemplares de las distintas razas para que la gente vaya conociendo. Es lindo porque a la gente que le interesa saber más se puede informar de lo que es la ganadería ovina y los que están en el rubro pueden hacer contacto para adquirir ejemplares de alta actividad genética”, remarcó.

Un espacio de encuentro y articulación

Durante el fin de semana, la Expo Ovina también funcionó como punto de encuentro para productores y organizaciones. “Tratamos de generar un lugar de encuentro para que los productores se saquen las dudas: desde las líneas de crédito hasta las posibilidades de venta”, explicó Medus, subrayando el rol articulador del evento.

En paralelo, otro de los pilares de la Fiesta Nacional de la Apicultura fue el Concurso Internacional de Mieles Multiflorales, que también dejó un balance altamente positivo. Fabricio Raticelli, organizador del certamen, afirmó: “Colmó todas las expectativas. Es un concurso prestigioso a nivel latinoamericano. Se hace con cinco categorías. Por el color de la miel, cuenta con 15 jurados y 15 premios”.

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El concurso alcanzó cifras récord en esta edición: “Este año superó el récord de 263 mieles presentadas de casi todas las provincias de Argentina, de España y de Uruguay”, destacó Raticelli, consolidando el posicionamiento internacional del evento.

Impacto regional y proyección futura

El impacto de la Fiesta Nacional de la Apicultura trasciende lo local, posicionando a la región como un polo productivo y cultural. En este sentido, Raticelli subrayó: “Este concurso le da mucho renombre a la ciudad de Paraná, mostrando la gran variedad de mieles que tenemos en nuestro país”.

La articulación entre apicultura, ganadería ovina y actividades complementarias fortalece el perfil productivo de la zona y promueve el intercambio entre productores, técnicos y visitantes. La Expo Ovina, en particular, se proyecta como un espacio en expansión dentro del evento.

Con un balance ampliamente positivo, la Fiesta Nacional de la Apicultura reafirma su importancia en el calendario regional, mientras que la Expo Ovina se consolida como una propuesta clave para el desarrollo del sector ganadero y la difusión de su potencial productivo.