El intendente de Maciá ponderó la Fiesta Nacional de la Apicultura

La Fiesta Nacional de la Apicultura 2026 en Maciá consolidó su reputación como un evento integral: combina apicultura, gastronomía, cultura, música y turismo, generando un impacto positivo en la economía local y ofreciendo actividades para toda la familia. La organización y hospitalidad del municipio, junto a la diversidad de exposiciones, aseguraron un fin de semana inolvidable para los visitantes de Argentina y el Mercosur.

El intendente Ariel Müller subrayó la importancia del evento para la ciudad: “Es la Capital Nacional de la Apicultura y es la Fiesta Nacional de la Apicultura, pero rodeada de un montón de otras mini fiestas que en definitiva terminan siendo una tremenda fiesta para nuestra pequeña ciudad”. Durante el fin de semana, el predio estuvo colmado de visitantes, quienes disfrutaron de shows en vivo, exposiciones y actividades para toda la familia.

Müller agregó sobre la concurrencia: “Estuvieron acompañando desde temprano. Estuvo muy lindo el predio. Está muy colmado ya y todavía faltan varias horas, una hora para el inicio del escenario y después todavía para los artistas principales un tiempito más”.

Foto: Elonce.

Impacto económico y hospitalidad local

El evento generó un fuerte impulso económico para Maciá. El Intendente explicó: “Nosotros como municipio lo organizamos para que se mueva la economía del pueblo y esto creo que lo hemos logrado como principal beneficio”. Las ventas de productos apícolas, gastronomía local y artículos regionales superaron las expectativas, destacando la participación de emprendedores locales y visitantes de otras provincias y países.

Respecto al alojamiento de los visitantes, Müller señaló: “Viviendas particulares de un montón de gente que se junta para liberar su vivienda y ser ocupada, muchas viviendas ocupadas, quinchos con colchones, las escuelas alojando gente. Imagínate que de Misiones hay una delegación de 60 personas desde el jueves a la noche. De Uruguay hay una delegación de 60 personas desde el viernes a la mañana”.

El Intendente remarcó la hospitalidad local como un atractivo del evento: “La gente se va muy contenta porque termina haciendo relaciones con maciaenses y el año que viene ya dejan encargada la vivienda para poder dormir ahí”.

Foto: Elonce.

Expo Apícola, concursos y actividades para toda la familia

La Expo Apícola del Mercosur fue uno de los ejes centrales del fin de semana. Según Müller: “Ya terminó hoy a la tarde. Fue muy exitosa. Muchísimos apicultores durante ayer y muchos el viernes también. Ya hoy domingo un poco menos. Pero vienen muy bien las ventas, están muy conformes los vendedores”.

El concurso de mieles alcanzó un récord de 263 muestras: “Imaginate que se vuelve bastante complejo después elegir entre 263 muestras. Teníamos que salir a buscar nuevos jurados, 18 jurados, con un resultado espectacular”, detalló el Intendente. Además, los asistentes pudieron disfrutar de exposiciones ovinas y de una feria de emprendedores locales y regionales que promovió el intercambio cultural y comercial.