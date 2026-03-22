Al ritmo del chamamé y la cumbia, finalizó la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura

Luego de tres intensas jornadas de conferencias, exposiciones y presentaciones artísticas, este domingo finalizó la edición 29 de la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá.

Las noches de la Fiesta Nacional de la Apicultura se transmitieron en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Antonio Tarragó Ros

El gran cierre tuvo como protagonistas a Antonio Tarragó Ros y Damas Gratis, dos emblemas de la música nacional que llevaron todo el ritmo del folklore y de la cumbia al escenario mayor.

Antonio Tarragó Ros

El correntino Antonio Tarragó Ros destacó durante la última noche de la Fiesta Nacional de la Apicultura. El reconocido referente del chamamé desplegó todo su repertorio ante un público que colmó el predio en Maciá.

Antonio Tarragó Ros

Durante su show, interpretó clásicos como María va, Pueblero de allá ité y Canción para Carito, generando un clima de fiesta y emoción que invitó al público a cantar y bailar.

Antonio Tarragó Ros

Con una fuerte conexión con la gente, su actuación se convirtió en uno de los puntos más altos del evento, reafirmando la identidad litoraleña y la vigencia de su música.

Antonio Tarragó Ros

Damas Gratis y un increíble show al ritmo de la cumbia

Instantes previos al final de la Fiesta, la presentación de Damas Gratis fue uno de los momentos más vibrantes de la Fiesta Nacional de la Apicultura, donde la popular banda liderada por Pablo Lescano hizo estallar al público en una noche fresca.

Damas Gratis

Con un repertorio cargado de clásicos, hicieron bailar a todos con temas como Se te ve la tanga, Los dueños del pabellón y La danza de los mirlos, generando un clima de fiesta total.

Damas Gratis

La energía del show, sumada a la conexión con el público, convirtió su actuación en uno de los puntos más altos del evento.

Damas Gratis

Grupo Capricho puso el broche de oro a la edición 2026

El conjunto entrerriano, dedicado a la movida tropical, hizo bailar al público de Maciá en el cierre de la vigésimonovena Fiesta Nacional de la Apicultura.

Grupo Capricho

Con una trayectoria marcada por su fuerte presencia en bailes populares y festivales de la región y un estilo que combina cumbia tradicional y ritmos modernos, la banda transmitió toda su energía en vivo.

Grupo Capricho

El repertorio incluyó temas como Te extraño, Amor de verano y No voy a llorar. Su propuesta los posiciona como un referente indiscutido de la música tropical entrerriana.

Grupo Capricho

Desde las 21:00 se presentaron también el Ballet el Gurí Gabriel Frontera, Sebastián Rodríguez; la Escuela de Danzas Habibi y el conjunto entrerriano Grupo Capricho.

Grupo Capricho

Cabe recordar que en el mismo marco, emprendedores y apicultores ofrecieron sus productos en las carpas destinadas a esos fines. Trabajos en cerámica, cuero, chocolate, alfajores y variedades de miel fueron protagonistas de los stands.

Asimismo, durante la edición se llevó a cabo la Expo Apícola del Mercosur, que reunió a productores, autoridades y especialistas del sector para compartir información y experiencias.

Dos noches a puro rock y cumbia

A pesar de las condiciones climáticas adversas del viernes por la noche, el público no desistió y permaneció en el predio para disfrutar del show de La Beriso.

El sábado por la noche, ya con un cielo despejado y una temperatura otoñal, La Delio Valdez y Dj Alan Gómez hicieron bailar y cantar a miles de personas.

A las 21:03 se encendieron las luces en el escenario mayor para dar lugar a la presentación del Taller Municipal de Folklore Che Rojaijú, Fabián Noriega, Fernando Izaguirre y Mestizo. También se sumaron la Banda del KBE y Alma Montielera que fueron reprogramados por la lluvia de la primera noche.

Presencia de autoridades locales y provinciales

Durante la noche del sábado, el senador departamental Juan Diego Conti entregó al intendente Ariel Müller la declaración de interés de las cámaras de Diputados y Senadores.

“Gracias a todos los equipos de las secretarías, subsecretarías y direcciones que han trabajado en esta fiesta. Gracias a los apicultores que llenaron los stands, se vendió un montón y se fueron contentos nuevamente. Eso habla de que la apicultura sigue cada vez más firme en Maciá”, aseguró.

“Gracias a las instituciones por el compromiso, por el trabajo y por cumplir con lo que les pedimos desde el inicio que es calidad en la atención”, agregó Müller.

Por último, el intendente invitó a participar en la tercera noche de la Fiesta. “Ahora, a empezar a pensar en la edición 2027, que va a ser la número 30. Desde el lunes vamos a estar proyectando esa edición que va a ser superior a esta”, afirmó el intendente. “Gracias a todos por apostar por Maciá y por la apicultura. Los esperamos el año que viene”, cerró.

Este segundo día de la fiesta más dulce también invitó a visitar la muestra apícola, ovina, industrial y artesanal, así como a conocer el Concurso Internacional de Mieles Multiflorales, que recibió más de 260 muestras. El jurado realizó la evaluación entre las mieles extra claras, claras, ámbar claro, ámbar oscuro y oscuras y los ganadores se conocerán este domingo en el cierre del evento.

Encuentros e intercambios

Durante esta segunda jornada se desarrollaron conferencias y paneles en el predio ferial. La mañana inició con la dinámica a campo y la reunión informativa en el marco de la Mesa Ovina, que contó con la participación de autoridades provinciales y locales.

Luego, con la presencia del intendente Ariel Müller y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, se presentó el Programa de Desarrollo Productivo del Sector Apícola de Entre Ríos que se implementará a partir de la formalización del acuerdo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida), que busca transformar la agricultura, las economías rurales y los sistemas alimentarios. En este encuentro, disertaron Juan Diego Ruiz Cumplido, director para Argentina del Fida; Rikke Olivera, especialista en Gestión de Recursos Naturales del Fida oriunda de Dinamarca, y Rodrigo Toledo, coordinador de Apicultura de Entre Ríos.

A su vez, el presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA), Lucas Daniel Martínez, presentó el XVII Congreso Latinoamericano de Apicultura Filapi 2026, que se realizará en Mar del Plata. Durante su intervención, destacó la centralidad que tiene el sector apícola en las economías de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. En esta oportunidad, el intendente Ariel Müller estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, y el ministro del Agro y la Producción de la provincia de Misiones, Facundo López Sartori.

Más imágenes del show de Tarragó Ros y Damas Gratis

3era Noche - Fiesta Nacional de la Apicultura - Maciá 2026 - Antonio Tarragó Ros

Antonio Tarragó Ros

Antonio Tarragó Ros