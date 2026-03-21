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Sociedad

Maciá celebró la segunda luna de la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura

La localidad del departamento Tala vivió otra jornada de alegría con la fiesta que honra la labor vinculada a la miel. Durante el día hubo conferencias, charlas y capacitaciones en el marco de la Expo Apícola del Mercosur, mientras que por la noche se presentaron La Delio Valdez y DJ Alan Gómez.

21 de Marzo de 2026
La localidad del departamento Tala celebró la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Apicultura
La localidad del departamento Tala celebró la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Apicultura Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La localidad del departamento Tala vivió otra jornada de alegría con la fiesta que honra la labor vinculada a la miel. Durante el día hubo conferencias, charlas y capacitaciones en el marco de la Expo Apícola del Mercosur, mientras que por la noche se presentaron La Delio Valdez y DJ Alan Gómez.

Este sábado se vivió la segunda luna de la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá. Emprendedores, apicultores, artesanos y productores ofrecieron sus bienes y servicios, en el marco de la Expo Apícola del Mercosur, instancia que se llevó a cabo dentro de la celebración.

La Delio Valdez
La Delio Valdez

 

Las noches de la Fiesta Nacional de la Apicultura se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

 

La Delio Valdez
La Delio Valdez
La Delio Valdez
La Delio Valdez

Sobre el escenario mayor se presentaron el Taller Municipal de Folklore Che Rojaijú, Fabián Noriega, Fernando Izaguirre, Mestizo, mientras que el gran cierre estuvo a cargo de La Delio Valdez y el DJ Alan Gómez.

La Delio Valdez
La Delio Valdez

Cómo continúa el cronograma y la grilla artística

 

En esta edición, productores, expertos y la familia apícola del país y el exterior se reunirán para participar del 25° Concurso Internacional de Mieles Multiflorales, el 16° Concurso Internacional de Fotografía Apícola y la 16° Expo Ovina. La programación se completa con dinámicas a campo, conferencias, paneles y espacios apícolas, junto a sectores artesanales y comerciales, tanto internos como externos.

 

En tanto, el domingo 22 se presentarán el Ballet El Gurí, Gabriel Frontera, Sebastián Rodríguez, la Escuela de Danzas Habibi, Antonio Tarragó Ros, Damas Gratis y el Grupo Capricho.

Las entradas generales pueden adquirirse de manera online en https://expo.macia.gob.ar/entradas/. Los menores de 12 años abonan un seguro en puerta. Además, las ubicaciones con sillas se encuentran disponibles mediante venta digital y no se permitirá el ingreso con sillones.

Las imágenes de los artistas que pasaron por el escenario en la segunda luna

 

Los primeros artistas en subir al escenario fueron Mestizos; KBE y Fernando Izaguirre, entre otros.

Mestizos
Mestizos
Mestizos
Mestizos
KBE
KBE
KBE
KBE
Fernando Izaguirre
Fernando Izaguirre
Fernando Izaguirre
Fernando Izaguirre
Fernando Izaguirre
Fernando Izaguirre

Temas:

Macia Fiesta Nacional de la Apicultura
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