La Beriso presente en la Fiesta Nacional de la Apicultura: “Somos muy agradecidos”

REDACCIÓN ELONCE
La Beriso fue protagonista en la primera noche de la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá, donde brindó un show esperado por el público. Dialogó con Elonce en la previa.
La Beriso fue una de las grandes protagonistas de la primera noche de la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá, donde la banda liderada por Rolando Sartorio se presentó ante un público que acompañó pese a las condiciones climáticas. En la previa del show, el cantante dialogó con la prensa y expresó su entusiasmo por el espectáculo.
“Primero quiero agradecer la invitación a toda la banda para tocar esta noche. El clima nos va a dejar tocar así que va a ser un buen show”, afirmó Sartorio, quien destacó la importancia de poder compartir este evento con el público entrerriano.
La expectativa por el recital era alta, y el cantante también valoró la fidelidad de los seguidores que se acercaron al predio. “Siempre estoy agradecido al público, que es fiel a pesar de la lluvia. La gente se queda para esperar a la banda. Vamos a dar lo mejor”, aseguró.
Un show con clásicos y conexión con el público
La Beriso preparó un repertorio pensado para recorrer sus canciones más emblemáticas, generando una conexión directa con los fanáticos. “La gente va a poder disfrutar de los clásicos de siempre, las canciones que la gente quiere escuchar y algunas viejas. Está preparado un lindo show”, adelantó el artista.
La presentación se dio en el marco de una gira que mantiene a la banda en constante movimiento por distintos puntos del país y la región. En ese sentido, Sartorio expresó: “La Beriso viene gracias a Dios recorriendo todo el país, nos queda gira por Uruguay, Paraguay y Colombia. Somos unos agradecidos”.
Además, el cantante destacó el vínculo con la provincia: “Recorrimos bastante a la provincia de Entre Ríos y llegando a lugares que nunca vinimos. Vamos a disfrutar el momento”.
Un momento emotivo en el escenario
Uno de los momentos más significativos de la jornada se produjo cuando Alberto Duré, excombatiente de Malvinas oriundo de Maciá, le entregó una remera al cantante con la inscripción “Malvineros Maciá”. El gesto generó emoción tanto en el escenario como entre el público presente.
Ante esta situación, Sartorio no ocultó su sentimiento: “Siempre que sabemos que están, los recibimos. Siempre es una emoción". Sus palabras reflejaron el respeto y la admiración hacia los veteranos de guerra, en un momento que trascendió lo musical.