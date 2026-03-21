"Es una celebración imperdible y se luce", destaca el público de la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura

El público disfruta la segunda luna de la celebración de Maciá

Elonce dialogó con el público y los emprendedores presentes en la segunda luna de la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura de Maciá. Luego de una primera jornada marcada por las precipitaciones, la segunda noche ofrece un agradable clima para disfrutar en familia.

Las noches de la Fiesta Nacional de la Apicultura se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Un hombre de Larroque contó que asiste “hace varios años” a la fiesta ya que ofrece sus productos en un stand. “Está muy linda la fiesta, venimos a trabajar”, señaló.

Una mujer oriunda de Maciá y radicada en Santa Fe valoró que la fiesta “es un espectáculo”. “Vine a ver La Beriso, hoy por La Delio y mañana por Damas Gratis”, comentó.

La segunda noche cuenta con la participación de ciudadanos locales y de Durazno, una localidad vecina a Maciá. Una pareja de Gualeguay señaló que año a año concurren a la fiesta. “Nos gusta la apicultura”, marcó el hombre y agregó que “cada año la fiesta crece”.

2da noche - 29ª Fiesta Nacional de la Apicultura - Macia 2026 - Registramos el ingreso al predio

“Venimos porque trae una cartelera espectacular. El año pasado vinimos por La Sole y por Matías Valdez en la misma noche. Es una fiesta imperdible y se luce, es espectacular”, enfatizó la mujer.

Otra pareja, oriunda de Buenos Aires y con raíces en Maciá, relató que todos los años asisten a la fiesta. “Venimos a la Expo y la fiesta nos encanta”, contaron. “Que sigan más ediciones así”, auguró el hombre.

La palabra de los artesanos y emprendedores

Un herrero artesanal de Aranguren explicó ante Elonce que asiste hace años a la fiesta. “Soy artesano herrero de toda la vida. Tengo parrillas plegables y de cadena, adornos, herraduras, para las plantas, minichulengo, cocina, ollas de disco”, detalló.

Si bien los productos tienen diferentes precios, el emprendedor destacó: “Ya no se puede cobrar lo que vale realmente la herrería porque la gente no tiene plata, estamos tratando de vender algo”.