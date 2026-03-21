Emprendedores ofrecen sus productos en la Fiesta Nacional de la Apicultura: "Es muy importante para la región"

En el marco de la primera noche de la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá, Elonce dialogó con feriantes, emprendedores y productores presentes en las dos carpas del predio. A pesar de la lluvia, destacan que hay un importante flujo de personas que visitan el lugar. Cabe recordar, además, que el gran cierre estará a cargo de La Beriso.

Las noches de la Fiesta Nacional de la Apicultura se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

En uno de los stands se ofrece miel, producto central de la fiesta. La vendedora y apicultora, oriunda de Paraná, sostuvo que “hay que hacerle el aguante a la fiesta” y destacó su importancia para la región. “Mañana va a amanecer lindo y el domingo va a ser espectacular, tienen que venir”, destacó.

29ª Fiesta Nacional de la Apicultura - Macia 2026 - Recorremos puestos de emprendedores

Las mieles que ofrece tienen una amplia variedad que van desde la algarroba hasta el girasol y la acacia, además del producto campeón en Caminos y Sabores 2025 en La Rural de Buenos Aires, “La mejor miel del país”.

Las variedades, explicó la mujer, tienen que ver con las floraciones. “El sabor y el color depende de la floración donde va la abeja. No le ponemos nada para darle el sabor, sino que ponemos la colmena en la floración”. Eso explica la amplia gama de productos.

La miel de “panal entrerriano” se extrae directamente de la colmena y son dispuestos en bandejas biodegradables.

Alfajores, chocolates y productos en cerámica

En otro stand se ofrecen alfajores artesanales entrerrianos, de variedades que incluyen la yerba mate y los arándanos.

Por otro lado, una emprendedora que vende alfajores santafesinos explicó ante Elonce que esperan la llegada de la gente. Los precios oscilan entre los $1500 y $2000 las unidades, con docenas de $15.000 y $18.000. “Es la primera vez en esta fiesta, es muy linda”, sostuvo.

Otro emprendedor, oriundo de San Juan, ofrece frutos secos bañados en chocolate sin TACC. Las variedades van del chocolate blanco al negro, amargo y semiamargo. “Es la primera vez en Maciá pero se disfruta igual. Muy agradable la gente”, señaló.

Sobre los precios, señaló: “Los 100 gramos cuestan $8500, los bombones de frutas cuestan $3500 los 100 gramos”.

Una artesana oriunda de Maciá, ofrece artículos en cerámica. “Es un proyecto que tiene tres años, me dedico a productos de uso cotidiana hechos con arcilla local y materiales minerales para formular una pasta apta para alimentos y vajillas, sin utilizar moldes”, contó.

Los productos oscilan entre los $4000 y $13.000.

Sobre la fiesta, comentó que el primer día “es el más tranquilo” y que es una celebración importante para la provincia.