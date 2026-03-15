Inauguraron un Albergue Municipal en Maciá

La vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, visitó este sábado la localidad de Maciá, en el departamento Tala, donde dejó inaugurado el Albergue Municipal.
La vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, visitó este sábado la localidad de Maciá, en el departamento Tala, donde dejó inaugurado el Albergue Municipal.
Durante la actividad, la mandataria fue recibida por el intendente Ariel Müller y la viceintendenta Pamela Albornoz. También participaron el senador por el departamento Tala, Juan Diego Conti; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; concejales, funcionarios; representantes de instituciones deportivas, policiales, religiosas y culturales; y vecinos.
El presidente municipal abrió el acto con un discurso emotivo, recordando y agradeciendo a quienes trabajaron para concretar la obra. "Este es un día muy emocionante porque es un sueño hecho realidad", aseveró Müller tras expresar: "A nosotros nos toca inaugurarla, pero la obra es de los maciaenses. Tengo total convencimiento de que no va a parar de usarse por grupos deportivos, instituciones e iglesias, el espacio cuenta con 54 camas y otras instalaciones. Así que a darle vida", dijo el intendente.
Por su parte, el senador Conti expresó su emoción por la inauguración del Albergue, necesario para su comunidad. El legislador y exintendente de Maciá recordó cómo se originó el proyecto y agradeció el apoyo que recibido para concretar la obra. "Este tiempo es difícil para la obra pública pero este Albergue va a brillar", afirmó Conti.
Al cierre de la ceremonia, la vicegobernadora Aluani agradeció la invitación y felicitó a quienes trabajaron para construir el Albergue. "Me conmueve la emoción de los vecinos y la historia es importante para saber cómo se originó este espacio", subrayó.
"Cuando el esfuerzo se hace en forma conjunta a nivel provincial y municipal, se trabaja con esfuerzo, se planifica y se optimizan los recursos, surgen estas cosas como la inauguración del Albergue, que va a pasar a ser una herramienta fundamental para Maciá y para aquellas personas que vienen a este hermoso lugar a hacer distintas actividades", remarcó la mandataria y destacó la importancia de seguir trabajando juntos para seguir creciendo.
Las autoridades presentes realizaron el descubrimiento de la placa, dejando testimonio de la nueva obra que se suma al desarrollo y crecimiento de la ciudad. Luego, con el corte de cinta, quedó formalmente habilitado el Albergue Municipal de Maciá. Una obra pensada para brindar un lugar cómodo, funcional y preparado para recibir a quienes visitan la ciudad, promoviendo y fortaleciendo el deporte, la cultura y el intercambio entre comunidades.
Es una inversión que no solo mejora la infraestructura de la ciudad, sino que, también apuesta a una agenda de actividades y encuentros, como la nueva edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura, que se realizará en los próximos días, del 20 al 22 de marzo.