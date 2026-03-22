"Estar en fiestas populares es una alegría porque la comunidad se organiza", dijo músico de La Delio Valdez

Elonce dialogó con Pablo Broide, saxofonista y compositor de La Delio Valdez, en el marco de la presentación del grupo en la segunda luna de la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá.

“Estamos preparándonos con la muchachada, la noche está divina y tenemos muchas ganas de hacer bailar a la gente, compartir y disfrutar”, contó.

Sobre lo que presentarán durante la velada, Broide señaló que “hay cosas nuevas”. Cabe recordar que la banda lanzó un disco titulado “El Desvelo” en 2025 y enganchados de cumbia. “Ya estamos trabajando en música nueva y lo que va a salir próximamente, cerrando la gira de verano”, indicó.

En cuanto a las colaboraciones con otros artistas, Broide aseguró que “tienen algunos ases bajo la manga que no van a mostrar”. Sin embargo, destacó la posibilidad de compartir la música en tiempos actuales.

“Siempre es un desafío creativo y artístico mezclar los sonidos y que sea una música, un conjunto de las dos cosas”, reconoció y mencionó el caso de la colaboración con Ke Personajes.

“Ese encuentro con los chicos de Concepción surgió de una amistad, de una admiración mutua, nos encantaba lo que venían haciendo, nos acercamos a compartir. Siempre tratamos de que sea desde ahí”, afirmó.

2da noche - 29ª Fiesta Nacional de la Apicultura - Macia 2026 - Conferencia La Delio Valdez

Asimismo, Broide se refirió a las múltiples presentaciones artísticas de la banda. “Hemos estado en todos los horarios de todos los escenarios, desde bailes, teatros, festivales, en la calle, hemos hecho muchas cosas. Estar en estas fiestas populares es una alegría porque sentimos que son las comunidades que se organizan para armarlas. Para una orquesta del tamaño de la nuestra sería imposible llegar hasta acá si no fuera por este tipo de eventos, nos hace muy felices”.

Asimismo, reconoció: “Se encuentra la comunidad, la gente de diferentes localidades, a bailar, tocan bandas locales, nos encontramos con artistas locales. Argentina es un país con una riqueza enorme y cada fiesta popular es diferente con su identidad, con su gente y tenemos la enorme suerte como grupo y personas de recorrer el país y conocer las diversidades culturales”.

“Tratamos de estar a la altura, hace 17 años trabajamos desde abajo, artesanal, con mucho trabajo y corazón. Hoy vamos a tener un lindo encuentro con la gente de Maciá, tenemos una linda expectativa”, mencionó.

“Que el escenario esté calentado por artistas locales es un honor”, aseveró.

Broide recordó que La Delio Valdez surgió como un proyecto de amigos que hoy les permite vivir de la música. “Cada uno viene con su oreja, hay una parte común y tratamos que se proyecte en el sonido de La Delio”, indicó y mencionó: “Es un sonido auténtico y original, es dar camino a los sonidos que cada uno trae, del folklore, del rock, de ritmos latinoamericanos, de la cumbia, tratamos de dejar la puerta abierta a la personalidad de cada integrante”.

“Vamos a estar volviendo siempre a Entre Ríos, a donde nos inviten. Es muy lindo venir a estos lares, son tierras muy cumbiamberas ”, cerró.