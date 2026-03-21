Fiesta Nacional de la Apicultura: emprendedores destacan el crecimiento y la convocatoria

En el marco del segundo día de la Fiesta Nacional de la Apicultura, la ciudad de Maciá volvió a consolidarse como punto de encuentro para productores, artesanos y emprendedores de toda la región. La tradicional celebración no solo pone en valor la actividad apícola, sino que también abre sus puertas a una amplia gama de propuestas comerciales y culturales que convocan a miles de visitantes cada año.

Uno de los protagonistas de esta edición fue un comerciante oriundo de Nogoyá, quien destacó su continuidad dentro del evento y el crecimiento sostenido que ha experimentado. “Desde el 2014 vengo. Estas fiestas son hermosas. Han cambiado mucho las fiestas. Es una de aquellas que se mantiene en cuanto a convocatoria”, expresó, subrayando la importancia de sostener espacios que fomenten el trabajo independiente y la economía regional.

Foto: Elonce.

En cuanto a su oferta, el emprendedor detalló la variedad de productos que presenta en su stand, con especial foco en la chocolatería. “Tengo todo lo que es chocolatería en rama o rellenos. El más elegido es chocolate en rama o el chocolate Dubái, que tiene pistacho”, señaló. Además, precisó que los precios de sus productos comienzan en $8.000 los 100 gramos, lo que evidencia una apuesta por productos elaborados y de calidad.

Foto: Elonce.

Variedad de propuestas y crecimiento del público

La diversidad de propuestas es uno de los pilares que fortalecen la Fiesta Nacional de la Apicultura, permitiendo que distintos rubros encuentren su espacio. Entre ellos, se destacan las manualidades, que también tienen una presencia significativa dentro del predio ferial.

Foto: Elonce.

En este sentido, una emprendedora de Crespo compartió su experiencia y el tipo de productos que ofrece al público. “Hago pintura y aplico calcos sobre cerámica y vidrio. Aparte hago algo de aromatizantes y todo relacionado a las tazas y los juegos de té. Es el quinto año que vengo a la fiesta”, comentó, reflejando la continuidad de los feriantes y su vínculo con el evento.

Los precios de sus productos, según indicó, arrancan en $9.000, con una oferta que combina lo artesanal con lo decorativo, apuntando tanto al uso cotidiano como a regalos. Este tipo de propuestas amplía el atractivo de la feria, sumando valor más allá del eje productivo apícola.

Foto: Elonce.

Un evento que trasciende fronteras

Otro de los aspectos más destacados por los participantes es el alcance que ha logrado la Fiesta Nacional de la Apicultura en los últimos años. La convocatoria no solo se limita al público local o provincial, sino que también atrae visitantes de otras regiones e incluso de países vecinos.

“Esta fiesta abarca mucho más público de otros lugares y de otras provincias. Sé que viene gente de Uruguay con el tema de la Apicultura. Es más amplio del público”, desarrolló la emprendedora, dando cuenta de la proyección internacional que ha alcanzado el evento.

De este modo, la Fiesta Nacional de la Apicultura se posiciona como una de las celebraciones más importantes del calendario entrerriano, no solo por su tradición, sino también por su capacidad de adaptarse, crecer y generar oportunidades para quienes forman parte de su entramado productivo y cultural.