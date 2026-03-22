Registraron nuevo récord de muestras en el Concurso de Mieles Multiflorales de Maciá

Finaliza este domingo la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá. En el predio ferial, desde temprano, se puede recorrer la muestra apícola, ovina, industrial y artesanal y disfrutar de las opciones del patio gastronómico que llevan adelante las instituciones de la ciudad.

Fiesta Nacional de la Apicultura, este domingo en el predio ferial

Las noches de la Fiesta Nacional de la Apicultura se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Y desde las 22 se presentarán el Ballet El Gurí, Gabriel Frontera, Sebastián Rodríguez, la Escuela de Danzas Habibi, Antonio Tarragó Ros, Damas Gratis y el Grupo Capricho.

Las entradas generales pueden adquirirse de manera online en https://expo.macia.gob.ar/entradas/. Los menores de 12 años abonan un seguro en puerta. Además, las ubicaciones con sillas se encuentran disponibles mediante venta digital y no se permitirá el ingreso con sillones.

La fiesta más dulce de Entre Ríos

La Delio Valdez y Dj Alan Gómez hicieron bailar y cantar a miles de personas en la segunda noche de la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur. Fue un día especial para los productores, las autoridades y especialistas del sector apícola que compartieron el Ciclo de Conferencias e intercambiaron información y experiencias.

En tanto los expositores apícolas, artesanales y comerciales ofrecieron sus productos a los visitantes. Elonce rescató alguno de los testimonios, que dieron cuenta del crecimiento del evento y su aporte al fortalecimiento del sector apícola entrerriano.

2da noche - 29ª Fiesta Nacional de la Apicultura - Macia 2026 - Paseo de los artesanos

Concurso Internacional de Mieles Multiflorales

El 25º Concurso Internacional de Mieles Multiflorales es otro de los atractivos de la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur. Elonce pudo confirmar que se recibieron 260 muestras de mieles.

El jurado realizó la evaluación entre las mieles extra claras, claras, ámbar claro, ámbar oscuro y oscuras, y para este domingo están previstas las premiaciones.

Durante el evento, el público también pudo observar el proceso de selección de las mejores mieles. A continuación, las imágenes que dan cuenta del convocante concurso de mieles multiflorales, que pretende poner en valor la calidad de la producción apícola.