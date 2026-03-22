Damas Gratis y Tarragó Ros cerrarán la convocante Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá

Finaliza este domingo la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá. En el predio ferial, desde temprano, se puede recorrer la muestra apícola, ovina, industrial y artesanal y disfrutar de las opciones del patio gastronómico que llevan adelante las instituciones de la ciudad.

Las noches de la Fiesta Nacional de la Apicultura se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Fiesta Nacional de la Apicultura (foto Municipalidad de Maciá)

Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá (foto Elonce)

Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá (foto Elonce)

Durante todo el día de hoy se podrán visitar los stands de expositores apícolas, artesanales y comerciales, disfrutar de las opciones gastronómicas y compartir el cierre de la Fiesta a partir de las 21:00. Esta noche, en el escenario mayor, estarán el Ballet el Gurí Gabriel Frontera y continuarán con Sebastián Rodríguez; la Escuela de Danzas Habibi; Antonio Tarragó Ros; Damas Gratis y Grupo Capricho.

La fiesta más dulce de Entre Ríos

La Delio Valdez y Dj Alan Gómez hicieron bailar y cantar a miles de personas en la segunda noche de la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur. Fue un día especial para los productores, las autoridades y especialistas del sector apícola que compartieron el Ciclo de Conferencias e intercambiaron información y experiencias. En tanto los expositores apícolas, artesanales y comerciales ofrecieron sus productos a los visitantes.

Fiesta Nacional de la Apicultura (foto Municipalidad de Maciá)

Fiesta Nacional de la Apicultura (foto Municipalidad de Maciá)

Fiesta Nacional de la Apicultura (foto Municipalidad de Maciá)

A las 21:03 se encendieron las luces en el escenario mayor para dar lugar a la presentación del Taller Municipal de Folklore Che Rojaijú, Fabián Noriega, Fernando Izaguirre y Mestizo. También se sumaron la Banda del KBE y Alma Montielera que fueron reprogramados por la lluvia de la primera noche. Y el cierre estuvo a cargo de La Delio Valdez y Dj Alan Gómez.

Durante la noche, el senador departamental Juan Diego Conti entregó al intendente Ariel Müller la declaración de interés de las cámaras de Diputados y Senadores.

“Gracias a todos los equipos de las secretarías, subsecretarías y direcciones que han trabajado en esta fiesta. Gracias a los apicultores que llenaron los stands, se vendió un montón y se fueron contentos nuevamente. Eso habla de que la apicultura sigue cada vez más firme en Maciá”, aseguró.

“Gracias a las instituciones por el compromiso, por el trabajo y por cumplir con lo que les pedimos desde el inicio que es calidad en la atención”, agregó Müller.

Por último, el intendente invitó a participar en la tercera noche de la Fiesta. “Ahora, a empezar a pensar en la edición 2027, que va a ser la número 30. Desde el lunes vamos a estar proyectando esa edición que va a ser superior a esta”, afirmó el intendente. “Gracias a todos por apostar por Maciá y por la apicultura. Los esperamos el año que viene”, cerró.

Este segundo día de la fiesta más dulce también invitó a visitar la muestra apícola, ovina, industrial y artesanal, así como a conocer el Concurso Internacional de Mieles Multiflorales, que recibió más de 260 muestras. El jurado realizó la evaluación entre las mieles extra claras, claras, ámbar claro, ámbar oscuro y oscuras y los ganadores se conocerán este domingo en el cierre del evento.

Encuentros e intercambios

Durante esta segunda jornada se desarrollaron conferencias y paneles en el predio ferial. La mañana inició con la dinámica a campo y la reunión informativa en el marco de la Mesa Ovina, que contó con la participación de autoridades provinciales y locales.

Luego, con la presencia del intendente Ariel Müller y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, se presentó el Programa de Desarrollo Productivo del Sector Apícola de Entre Ríos que se implementará a partir de la formalización del acuerdo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida), que busca transformar la agricultura, las economías rurales y los sistemas alimentarios. En este encuentro, disertaron Juan Diego Ruiz Cumplido, director para Argentina del Fida; Rikke Olivera, especialista en Gestión de Recursos Naturales del Fida oriunda de Dinamarca, y Rodrigo Toledo, coordinador de Apicultura de Entre Ríos.

Fiesta Nacional de la Apicultura (foto Municipalidad de Maciá)

A su vez, el presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA), Lucas Daniel Martínez, presentó el XVII Congreso Latinoamericano de Apicultura Filapi 2026, que se realizará en Mar del Plata. Durante su intervención, destacó la centralidad que tiene el sector apícola en las economías de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. En esta oportunidad, el intendente Ariel Müller estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, y el ministro del Agro y la Producción de la provincia de Misiones, Facundo López Sartori.