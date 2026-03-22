"Es una convocatoria que trasciende las fronteras nacionales", señala el público de la Fiesta de la Apicultura

El público valora la convocatoria y las propuestas de la Fiesta Nacional de la Apicultura

Elonce dialogó con el público en el marco de la última luna de la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura. La alegría de la gente se hace evidente ya que destacan el valor cultural y social de este tipo de celebración.

“Hoy va a ser un día lindo, hay mucha gente”, señaló un hombre que asistió los tres días y que aguarda la presentación de Damas Gratis.

Otro hombre, oriundo de Crucesita Octava, contó ante Elonce que concurre a la fiesta “hace años” y destacó la convocatoria de la gente. “Venimos por costumbre, está muy linda la fiesta”, dijo entre risas.

Un joven de Maciá disfruta de la última luna de la fiesta señaló que asiste “desde que tiene noción, desde chiquito”. “Se ha sumado mucha gente, es hermoso, la fiesta de la ciudad es siempre hermosa, acompañando al pueblo”, reconoció.

Sobre la noche del viernes, marcada por la lluvia pero con la fidelidad del público de La Beriso, el joven valoró: “La gente se quedó apoyando, estuvo lleno”.

En el patio cervecero, un hombre oriundo de Venado Tuerto pero radicado en Maciá, disfruta de una cerveza con amigos. “Tengo varias fiestas, me mudé a Maciá por cuestiones laborales en el sector rural”, relató.

“Conozco la fiesta desde el 2003 y ha ido evolucionando, cada año está más mostrable para toda la gente. Pasó de ser fiesta provincial a nacional, cada vez se amplía más, la grilla de espectáculos es muy buena y la expo en sí para productores apícolas, en relación a la calidad de las capacitaciones, fue excelente”, describió.

Un hombre presente en el mismo grupo, destacó: “Es un desafío que tenemos los maciaenses, que la fiesta se siga haciendo. Se viene superando año a año, se ve el compromiso de la gente del pueblo, a pesar del trabajo de la municipalidad. Es positivo para Maciá, para la provincia y para la región”.

Asimismo, recordó que en ediciones anteriores hubo presencia de productores Europeos, lo que la hace “importante internacionalmente”. “Vemos a muchos apicultores que se formaron en un terciario que tuvimos en Maciá y eso es importantísimo”, resaltó.

En otro espacio del predio, un hombre de Malabrigo, Santa Fe, dialogó con Elonce y señaló que hace 28 años concurre a la Expo. “Venimos con el stand, exponemos. Soy criador de abeja reina. Acá el sector apícola se visibiliza a nivel nacional, por eso venimos todos los años”, reconoció.

Sobre las primeras fiestas, el productor recordó que les “tocó de todo” como lluvia, transitar por caminos de ripio, “caminar en el barro”. Sin embargo, destacó:

“Hay que buscarle el lado positivo, el crecimiento de Maciá, las comodidades, lo que crece el pueblo en infraestructura”.

“Vine con mi esposa y mi hijo, socios de mi empresa y un empleado”, describió y comentó el panorama económico vinculado a la actividad apicultora. “En esta época las abejas reinas ya no se venden pero tenemos que estar para los clientes. La gente está muy conforme con lo que se ofrece”, indicó.

Una pareja de Maciá señaló que “con cada edición hay algo nuevo, innovación, nueva tecnología, comercialmente se supera”.

“El marco de convocatoria tiene que ver con lo nacional y trasciende fronteras, eso hace que sea un llamamiento continuo a la comercialización y a las expectativas del sector apícola y empresarial”, detalló el hombre.

“Vimos un gran movimiento. Entendemos que hubo buenas ventas y aceptación. El expositor y el público se van muy contentos, esta edición no es la excepción”, aseguró.