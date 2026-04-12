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Suspendieron una fiesta clandestina en Paraná y evitaron otra convocada por redes sociales

Elonce confirmó que se desactivaron encuentros sin habilitación en distintos puntos de la ciudad. Intervino personal municipal con apoyo policial y no se registraron incidentes.

12 de Abril de 2026
Suspendieron una fiesta clandestina en Paraná
Suspendieron una fiesta clandestina en Paraná Foto: Municipalidad de Paraná

REDACCIÓN ELONCE

Elonce confirmó que se desactivaron encuentros sin habilitación en distintos puntos de la ciudad. Intervino personal municipal con apoyo policial y no se registraron incidentes.

Dos fiestas clandestinas que se desarrollaban sin autorización en distintos sectores de la ciudad de Paraná demandaron la intervención del personal municipal y policial durante la madrugada de este domingo. Elonce confirmó que uno de los eventos fue clausurado y otro fue evitado de manera preventiva.

 

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en calle Crisólogo Larralde, entre Artigas y Garrigó, donde se desarrollaba una fiesta con una importante concurrencia. Según informaron fuentes oficiales, había entre 300 y 500 personas en el lugar.

 

El encuentro no contaba con habilitación ni con las condiciones mínimas de seguridad y sanidad exigidas, ya que carecía de controles, presencia policial, baños adecuados y dispositivos de emergencia.

 

Clausura y desconcentración

 

Ante esta situación, personal municipal procedió a la clausura inmediata del evento, labrando el acta correspondiente y disponiendo la desconcentración de los asistentes. El operativo se realizó con el apoyo de efectivos policiales y se desarrolló sin inconvenientes.

Suspendieron una fiesta clandestina en Paran&aacute; (foto Municipalidad de Paran&aacute;)
Suspendieron una fiesta clandestina en Paraná (foto Municipalidad de Paraná)

En paralelo, durante los primeros minutos del domingo, se detectó otra fiesta convocada a través de redes sociales en calle Vicente Quesada, en jurisdicción de la comisaría novena.

 

En este caso, el personal de Control Urbano intervino de manera preventiva, notificando a los responsables del domicilio particular y prohibiendo la realización del evento, ya que tampoco contaba con habilitación.

 

Confirmación oficial

 

El secretario municipal de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, confirmó a Elonce que se logró desactivar ambos encuentros.

“El primero era una fiesta que no estaba autorizada y no cumplía con medidas de seguridad ni sanitarias. Se la clausuró y se retiró a los presentes sin inconvenientes”, explicó.

 

Además, indicó que la segunda convocatoria fue frenada antes de su realización: “Se actuó preventivamente y la orden fue acatada por los dueños de la vivienda”, detalló.

 

Desde el municipio recordaron la importancia de respetar las normativas vigentes para evitar riesgos en este tipo de eventos, especialmente cuando se trata de reuniones masivas sin control ni condiciones adecuadas.

Temas:

fiesta clandestina Control Urbano medidas de seguridad
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