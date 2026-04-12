Transportistas de granos amenazan con paro nacional en reclamo por aumento de tarifas

El conflicto por el transporte de granos se profundizó en los últimos días y amenaza con escalar a un paro nacional. Los transportistas autoconvocados y la Unión de Transportistas (UNTRA) mantienen protestas en más de 50 puntos del país ante la falta de acuerdo por la actualización de tarifas.

Las manifestaciones se registraron en ciudades clave del circuito agroexportador como Bahía Blanca, Quequén, Necochea, Tres Arroyos, Tandil y Pehuajó, entre otras. La medida afecta la logística en plena cosecha gruesa y genera demoras en la carga de buques en los principales puertos, publicó La Nación.

Desde el sector transportista señalaron que las negociaciones con acopiadores se encuentran estancadas desde hace varios días. Mientras que las ofertas de aumento rondan entre el 14% y el 16,5%, los trabajadores autoconvocados reclaman subas superiores al 30% para cubrir los costos operativos.

Reclamo y amenaza de paro

El secretario general de UNTRA, Carlos Geneiro, fue contundente al advertir sobre una posible medida de fuerza a nivel nacional. “Necesitamos que nos atienda el Presidente, la vicepresidenta o alguien que tome cartas en el asunto”, expresó.

En la misma línea, el referente de transportistas autoconvocados, Walter Leguizamón, aseguró que el sector avanzará con un paro si no hay respuestas concretas. “Vamos con un paro nacional”, anticipó.

Los trabajadores sostienen que la eliminación de las tarifas de referencia en 2025 dejó al sector en una situación de mayor vulnerabilidad, al depender exclusivamente de acuerdos entre privados.

Impacto en la cadena agroindustrial

Desde la agroexportación advirtieron que la situación ya genera consecuencias en la operatoria comercial. Buques cerealeros registraron demoras en la carga y se interrumpió el flujo normal de mercaderías hacia los puertos. “En este conflicto todos perdemos. Hay que empezar urgente a trabajar”, señalaron fuentes de la exportación al advirtir sobre las consecuencias en plena cosecha gruesa y remarcaron que ya existía un acuerdo “razonable” sobre la tarifa de referencia junto con el compromiso de sostener el diálogo.

Es que uno de los principales obstáculos es la imposibilidad de garantizar que no habrá cortes ni bloqueos, una condición que los transportistas no pudieron asegurar.

Así quedó en claro tras una reunión en La Plata de la que participaron representantes de Untra, de Federación Argentina de Transportistas de Cargas (Fatrac), de la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (Atcade) y de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), por parte de los transportistas.

Para de transportistas de granos (foto La Nación)

Por su parte, desde la Federación de Acopiadores, Daniel Asseff, confirmó que las conversaciones pasaron a un cuarto intermedio sin avances. Indicó que existía consenso parcial entre las cámaras, pero una de ellas rechazó la propuesta, lo que impidió cerrar el acuerdo.

Según contaron fuentes del sector, los referentes que participan de las negociaciones enfrentan la presión de los autoconvocados en sus territorios, donde el reclamo es más duro y exigen aumentos significativamente superiores. El sector de acopiadores ofreció un 14% y se evaluaron alternativas de hasta 16,5%, pero luego las organizaciones que representan a los transportistas pasaron a un 25%. Sin embargo, en ese valor no se alcanzó un consenso. Los transportistas autoconvocados exigen subas por encima del 30%.

Las Bolsas piden un acuerdo y solución

En ese contexto, las Bolsas de Cereales y de Comercio del país expresaron su “preocupación por la afectación del transporte de granos y su impacto en la actividad agroindustrial”.

Para de transportistas de granos (foto La Nación)

“En los últimos días se han registrado medidas de fuerza y manifestaciones en distintos puntos de las principales zonas productivas y accesos a puertos, generando demoras en la logística, interrupciones en el flujo de mercaderías y complicaciones en la operatoria comercial y de exportación”, dijeron. Firmaron el comunicado la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Bolsa de Comercio de Rosario y Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Agregaron: "Esta situación impacta sobre el normal funcionamiento de los mercados y del comercio, en un importante momento del año para la actividad agroindustrial y para la economía en su conjunto. En este marco, se considera necesario que las partes involucradas, junto con las autoridades competentes, continúen trabajando en instancias de diálogo que permitan superar la situación planteada a la mayor brevedad posible, restableciendo condiciones de normalidad en la circulación de cargas".

Por su parte, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó su “preocupación ante el avance de autoconvocados y algunas entidades de transportistas que practican acciones extorsivas a la vera de las rutas y caminos para amedrentar a los transportistas que buscan cumplir su trabajo trasladando granos y otros productos a diferentes puntos del país, incluyendo fábricas, semillas, insumos acopios y puertos”.

“No se llegó a acuerdos entre las partes esta semana en el marco de las mesas provinciales. Es urgente que se alcancen acuerdos para normalizar el transporte de carga agrícola en el país”, dijo.

Postura del Gobierno y escenario incierto

Desde la Secretaría de Transporte de la Nación aclararon que no intervienen en la negociación tarifaria, ya que el esquema actual establece que los acuerdos deben definirse entre privados. La decisión, adoptada en 2025, eliminó la mesa estatal de negociación del sector.

Mientras tanto, en provincias como Córdoba también fracasaron las instancias de diálogo, con ofertas que no superaron el 12% y fueron rechazadas por los transportistas.

El conflicto continúa sin resolución y con un escenario de creciente tensión. La falta de acuerdo y la presión de los autoconvocados podrían derivar en un paro nacional que impactaría de lleno en la logística del agro y en la economía del país.