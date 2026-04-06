La Federación Agraria advierten por suba del combustible en plena campaña agrícola

REDACCIÓN ELONCE
La Federación Agraria de Entre Ríos manifestó su preocupación por el aumento del gasoil en un momento clave del calendario productivo y reclamó previsibilidad para sostener la actividad.
Preocupación por el aumento del combustible en plena campaña agrícola fue el eje de un comunicado difundido por la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos, que alertó por el impacto de los incrementos en el gasoil sobre el sector agropecuario.
La entidad señaló que los aumentos se registraron en todas las empresas del rubro, especialmente en el segmento mayorista, utilizado por los productores. La situación se da en un momento clave, con la cosecha gruesa en marcha y el inicio de tareas para la próxima campaña.
“Se vienen registrando aumentos significativos en todas las empresas del rubro”, indicaron, al tiempo que remarcaron que el contexto agrava los costos operativos.
Reclamos por medidas y contexto internacional
Desde la Federación Agraria advirtieron además que YPF adoptó medidas en la comercialización de combustibles, pero consideraron que deben alcanzar al sector productivo.
“Las mismas deben garantizar su alcance al combustible utilizado por los sectores productivos”, señalaron, y cuestionaron que no se limiten a amortiguar el impacto en la inflación urbana.
También mencionaron el contexto internacional: “Los acontecimientos bélicos impactan de manera generalizada en los mercados globales”, indicaron, y expresaron la expectativa de una normalización.
Pedido de previsibilidad para sostener la actividad
La entidad remarcó que, una vez superados los factores externos, los precios deberían acompañar las bajas, algo que —según indicaron— no ocurre habitualmente. “Los valores de estos insumos deben acompañar efectivamente las bajas”, sostuvieron en el comunicado.
Finalmente, reclamaron previsibilidad en los costos: “Es necesario contar con condiciones previsibles para sostener la actividad productiva”, concluyeron desde la Federación Agraria de Entre Ríos.