Las ventas minoristas pyme bajaron 0,6% interanual en marzo

Durante el mes de marzo, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una contracción interanual del 0,6% medida a precios constantes. A su vez, la comparación con el mes de febrero marcó un descenso del 0,4% para la actividad comercial minorista, según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En cuanto a las perspectivas para el año, el 48% de los consultados prevé un mantenimiento de los niveles vigentes, frente a un 39,7% que espera una mejora y un 12,4% que vaticina un retroceso. Sobre la disposición para invertir, el 59,1% de los empresarios califica el escenario presente como no apto para nuevos desembolsos, en contraste con el 13,1% que lo considera una oportunidad. Asimismo, el 27,7% de la muestra no manifiesta una definición concreta al respecto.

Índice de ventas minoristas (fuente CAME)

La evaluación por sectores validó la tendencia contractiva del período, con cinco de los siete rubros relevados en terreno negativo. Las mermas se localizaron en Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%). En sentido opuesto, el segmento de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció un 2%, mientras que Farmacia marcó un alza del 1,1% interanual.

Los rubros Farmacia y Ferretería mostraron resiliencia frente a las marcadas bajas en Perfumería y en Bazar. El inicio escolar dinamizó el gasto específico, pero la pérdida de poder adquisitivo y el alza de los costos operativos afectaron al volumen general. La dependencia del financiamiento bancario y la baja predisposición a invertir definieron un escenario de marcada cautela operativa.

Ventas minoristas: variaciones porcentuales por rubro (fuente CAME)

Datos del comercio electrónico

Punto aparte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) comunicó que dio inicio al seguimiento de comercios con operatividad mixta para evaluar el desempeño de las ventas digitales. El relevamiento actual incluye locales que complementan sus puntos de venta físicos con canales de comercialización online. Esta metodología permite desglosar el comportamiento de las transacciones generadas específicamente en el entorno virtual.

Se entiende por venta electrónica toda transacción comercial en la cual el pedido del producto o servicio es realizado por el cliente a través de un medio digital. El criterio determinante es el canal por el cual se realiza el pedido, no el medio de pago ni la modalidad de entrega. De esta manera, se adoptaron las definiciones y los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).