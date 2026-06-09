Pulseras inteligentes para recién nacidos: Mendoza refuerza la seguridad en maternidades

Las pulseras inteligentes para recién nacidos ya funcionan en las siete maternidades públicas de Mendoza. El sistema busca garantizar la identificación segura entre madres e hijos desde el momento del nacimiento.
Las pulseras inteligentes para recién nacidos comenzaron a utilizarse en todas las maternidades públicas de Mendoza como parte de un nuevo sistema destinado a reforzar la seguridad y garantizar la correcta identificación entre madres e hijos desde el instante mismo del nacimiento. La iniciativa posiciona a la provincia como una de las pioneras del país en la incorporación de tecnología aplicada a la trazabilidad neonatal.
El nuevo mecanismo ya se encuentra operativo en los siete hospitales públicos con maternidad y apunta a eliminar posibles errores vinculados con la identificación de pacientes, mediante un procedimiento digital que reemplaza el tradicional llenado manual de datos.
Desde el Gobierno provincial destacaron que la implementación forma parte de un proceso de modernización sanitaria orientado a fortalecer el derecho a la identidad y mejorar los estándares de seguridad en los centros de salud.
Cómo funciona el sistema de identificación
La tecnología utilizada se basa en equipos de impresión térmica que confeccionan pulseras inviolables para las madres y los recién nacidos. El procedimiento comienza con el escaneo del documento de identidad de la paciente al momento de su ingreso.
A partir de esa información, el sistema genera automáticamente una pulsera con los datos personales de la madre, incluyendo nombre, número de DNI y datos de internación. Esto evita errores derivados de anotaciones manuales o problemas de legibilidad.
Cuando se produce el nacimiento, el bebé recibe una segunda pulsera vinculada digitalmente a la de su madre. De esta manera se establece una relación biunívoca que permite identificar de manera inequívoca al binomio madre-hijo durante toda la permanencia en el establecimiento sanitario.
El objetivo: reducir riesgos y evitar errores
Las autoridades explicaron que uno de los principales beneficios del sistema es la eliminación de riesgos asociados a errores de transcripción o confusión de identidades.
La automatización del proceso permite minimizar situaciones críticas que podrían derivar en la identificación incorrecta de pacientes, entregas equivocadas o inconvenientes administrativos dentro de los hospitales.
Además, al utilizar información obtenida directamente desde el documento oficial de identidad, se garantiza una mayor precisión en los registros y se reducen significativamente las posibilidades de inconsistencias en los datos.
Según se informó, la incorporación de esta tecnología representa un avance importante en materia de seguridad hospitalaria y protección de derechos tanto para las madres como para los recién nacidos.
Códigos QR y trazabilidad digital
Otro de los aspectos innovadores del nuevo sistema es la incorporación de herramientas de trazabilidad digital. Cada pulsera cuenta con un código QR que permitirá ampliar las funcionalidades del programa en futuras etapas.
Las autoridades prevén que estos códigos puedan vincularse con la historia clínica digital de cada paciente, facilitando el acceso a información relevante para la atención médica, publicó Los Andes.
Entre los datos que podrían integrarse figuran el grupo sanguíneo, antecedentes clínicos, alergias y otra información fundamental para el seguimiento sanitario de los recién nacidos.
Esta integración tecnológica busca mejorar la gestión de la información médica y agilizar la atención dentro de los establecimientos públicos de salud.
Una medida respaldada por la legislación vigente
La presentación oficial del sistema fue encabezada por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, junto al ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, durante una recorrida por el Hospital Lagomaggiore.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la Ley Nacional 24.540 y de la Ley Provincial 6.316, normativas que establecen mecanismos de protección vinculados al derecho a la identidad y a la identificación de los recién nacidos.
Con la implementación simultánea en las siete maternidades públicas, Mendoza logró unificar criterios y procedimientos en todo el sistema sanitario provincial. De esta manera, todas las familias que se atienden en hospitales públicos acceden a las mismas condiciones de seguridad y control desde el momento del nacimiento.
La incorporación de las pulseras inteligentes representa un paso más en el proceso de digitalización de la salud pública y busca transformar un procedimiento sensible en una práctica más segura, precisa y verificable.