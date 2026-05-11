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Policiales Inseguridad en Buenos Aires

Entraron por el techo y le pegaron con un martillo delante de su hijo para robarle dólares y oro

Cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda de González Catán, golpearon salvajemente al dueño de casa y mantuvieron cautiva a la familia mientras buscaban objetos de valor; dos menores fueron detenidos.

11 de Mayo de 2026
Entradera en Gonzalez Catán.
Entradera en Gonzalez Catán.

Cuatro delincuentes ingresaron a una vivienda de González Catán, golpearon salvajemente al dueño de casa y mantuvieron cautiva a la familia mientras buscaban objetos de valor; dos menores fueron detenidos.

Una familia de González Catán vivió una madrugada de extrema violencia protagonizada por cuatro delincuentes armados y encapuchados que irrumpieron en una vivienda mientras las víctimas dormían.

 

El violento episodio ocurrió durante la madrugada y quedó registrado por cámaras de seguridad. Según la investigación, los asaltantes ingresaron a la propiedad descendiendo desde los techos y luego forzaron el acceso principal para entrar a la casa.

 

 

El dueño de la vivienda, un joven de 27 años, fue quien primero se despertó al escuchar ruidos extraños dentro del domicilio. Cuando intentó reaccionar, fue reducido violentamente por los delincuentes.

 

El ataque delante de un niño

 

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, uno de los ladrones golpeó a la víctima con un martillo y le provocó una importante herida en la cabeza.

 

Después de atacarlo, los delincuentes lo obligaron a tirarse al piso y lo ataron de las muñecas mientras continuaban recorriendo la vivienda en busca de dinero y objetos de valor.

 

 

Durante el robo, la pareja del joven y el hijo de ambos, de apenas 4 años, fueron encerrados en una habitación mientras uno de los delincuentes los mantenía amenazados con un arma de fuego.

 

Según trascendió, los asaltantes exigían insistentemente dólares y oro mientras revisaban distintos sectores de la casa.

 

Dos menores detenidos y dos prófugos

 

Después del asalto, el hombre herido fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde recibió atención médica y quedó fuera de peligro.

 

En el marco de la investigación, la Policía Bonaerense detuvo a dos menores de 14 y 16 años acusados de haber participado del hecho.

 

 

La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma bajo la modalidad de "entradera" y quedó en manos de la Justicia bonaerense.

 

Mientras tanto, los investigadores continúan buscando a los otros dos sospechosos, que permanecen prófugos y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

Temas:

Violencia González Catán Robo
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