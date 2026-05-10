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Policiales Accidente vial en Concordia

Auto esquivó un montículo de tierra y colisionó contra un poste de alumbrado

Un conductor perdió el control de su vehículo en Concordia tras intentar esquivar un montículo de tierra. El auto terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

10 de Mayo de 2026
Siniestro vial en Concordia: chocó contra un poste al perder el control.
Siniestro vial en Concordia: chocó contra un poste al perder el control. Foto: (ElSol).

Un conductor perdió el control de su vehículo en Concordia tras intentar esquivar un montículo de tierra. El auto terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

El siniestro vial en Concordia ocurrió durante las primeras horas de este domingo en inmediaciones de calles Mendiburu y Yuquerí, donde un automóvil terminó chocando contra un poste de alumbrado público.

 

Personal policial de la Comisaría Octava acudió al lugar y constató que un Renault Scenic había quedado detenido con el frente orientado hacia el sur, en sentido contrario al de circulación de la calle Yuquerí.

 

Según las primeras averiguaciones, el conductor circulaba de sur a norte cuando, al llegar a la intersección con Mendiburu, intentó esquivar un montículo de tierra y perdió el control del vehículo.

 

Intervino Tránsito Municipal

 

Como consecuencia de la maniobra, el automóvil impactó contra un poste de alumbrado público, provocando daños materiales.

 

Tras el siniestro, se dio intervención a personal de la Dirección de Tránsito Municipal para realizar las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.

 

No se informaron personas lesionadas como consecuencia del choque ocurrido en la ciudad de Concordia.

Temas:

Concordia siniestro vial
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